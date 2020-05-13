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Родители новобранцев в этом году не смогут присутствовать на церемонии принятия присяги 

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Родители новобранцев в этом году не смогут присутствовать на церемонии принятия присяги 

Москва, 13 мая. До снятия противоэпидемических ограничений не планируется проведение традиционных торжественных отправок со сборных пунктов субъектов Российской Федерации, передает Федеральное агентство новостей. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Чтобы исключить инфицирование личного состава, родителям военнослужащих запретят присутствовать в местах проживания новобранцев и районах дислокации воинских частей при проведении церемонии военной присяги, уточнил Герасимов.

Напомним, отправка в войска начнется 20 мая. В соответствии с указом президента, в период весеннего призыва в Вооруженные силы РФ должно быть набрано 135 тысяч новобранцев. По данным Генштаба, на сегодняшний день отобрано 140 тысяч граждан, которые могут быть отправлены на срочную службу. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории России Минобороны заявило комплекс мер по профилактике. Так, каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции. Все перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты военнослужащих с гражданскими лицами, а после прибытия в воинскую часть ребят ждет двухнедельный карантин.

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