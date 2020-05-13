Сирия, 13 мая. Боевики сорвали 10-е совместное патрулирование Турции и РФ в Идлибе. Поступали сообщения о воздушной атаке на позиции иракских формирований в Хомсе. Анкара заявила о нейтрализации трех курдских боевиков на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивались ударами с террористами в южной части Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: сорвала 10-е совместное российско-турецкое патрулирование в Идлибе.

«Исламское государство»1: обвиняется в убийстве курдского боевика на юге Хасаки; уничтожило бензовоз в районе города Аш-Шула на западе Дейр-эз-Зора; организовало взрыв в иракской провинции Дияла.

Курдские вооруженные бандгруппы: арестовали семь человек в лагере в западной части Ракки по обвинению в шпионаже; заявили об убийстве шести союзников Турции на севере Алеппо.

ВС Турции: перебросили еще один военный конвой в Идлиб; заявили о нейтрализации трех курдских боевиков в зоне операции «Источник мира».

Соединенные Штаты: сообщили о демонтаже СВУ на магистрали Дейр-эз-Зор — Хасака; продолжают расширение военной базы у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Израиля: подозреваются в атаке на позиции иранских формирований на востоке Хомса.

«Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации): потеряли двух бойцов в результате вылазки ИГ1 в иракской провинции Дияла.

Провинция Алеппо

В оккупированных союзниками Турции районах Алеппо продолжилась подпольная деятельность группировки «Силы освобождения Африна». Как передавал Twitter-канал (warcoresponted), накануне нападения на протурецких боевиков произошли в Африне, а также в городе Мареа неподалеку от Тель-Рифата. В результате были убиты шесть и ранены не менее трех членов выступающих на стороне Турции бандгрупп.

Провинция Хомс

В минувшие сутки неизвестные атаковали позиции иранских проправительственных формирований на востоке провинции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (BassamJaara), под ударом оказались территории поблизости от станции Т-3 восточнее города Пальмира. Предполагается, что удары были нанесены с военных самолетов ВВС Израиля. Тем не менее Тель-Авив так и не заявил о своей причастности к нападению. Никакой информации о последствиях атаки также не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе города Аш-Шула на западе Дейр-эз-Зора неизвестные напали на бензовоз. Налетчики сняли цистерну, после чего подожгли автомобиль, передавал Twitter-канал (QalaatAlMudiq). Водителя на месте случившегося обнаружено не было. Предполагается, что нападавшие принадлежали к числу террористов «Исламского государства».

Кроме того, джихадисты террористической группировки подозреваются в атаке на блокпост «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе населенного пункта Аль-Хосан северо-западнее административного центра провинции. Отряды SDF попытались оказать сопротивление нападавшим, однако во время развернувшихся боестолкновений лишились не менее трех своих боевиков. Об этом сообщал интернет-портал Masar Press Agency.

Twitter-канал (SteeleSyAA) заявлял о том, что военным Соединенных Штатов удалось предотвратить взрыв на пути следования своего конвоя. СВУ, заложенное террористами ИГ, было обнаружено на магистрали Дейр-эз-Зор — Хасака. Позднее стало известно, что колонна военных автомобилей США направлялась в сторону базы у нефтяного поля Аль-Омар. Напомним, на прошлой неделе США заявили о намерении расширить объект.

Провинция Идлиб

Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжили чинить препятствия совместному патрулированию трассы М-4 силами РФ и Турции. По информации военного источника в Telegram (NovostiDamask), боевики организовали протестные акции у города Ариха, согнав на них мирных жителей. Более того, при приближении патруля радикалы активировали СВУ, заложенное на шоссе. Это вынудило союзников прервать мониторинг и повернуть назад. Напомним, совместное патрулирование является одним из условий российско-турецкого соглашения от 5 марта, в рамках которого на линии соприкосновения сил был введен режим прекращения огня.

Накануне в лагере для беженцев поблизости от населенного пункта Дейр-Хасан в северной части провинции получили отравление 70 человек, включая 31 ребенка и 21 женщину. Местные активисты связывают случившееся с некачественными продуктами, доставленными в составе гуманитарного груза ООН.

В провинцию прибыл еще один военный конвой из Турции. Twitter-канал (ufuk_sy) передавал, что колонна с техникой въехала в Идлиб через пункт пропуска «Кафр-Лусин». О целях переброски подкреплений не сообщалось.

Во второй половине дня на линии разграничения боевиков и правительственных подразделений возобновились перестрелки, инициаторами которых выступили террористы. Медиапортал Masar Press Agency сообщал, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по зонам дислокации боевиков у населенных пунктов Аль-Бара и Флайфель.

Вновь обострилась напряженность в отношениях между различными антиправительственными группировками. Telegram-канал (rybar) передавал, что «Хайят Тахрир аш-Шам» обвиняла членов формирования «Ахрар аш-Шам» в нанесении ударов по протестующим жителям в городе Аль-Фуа.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) прибегли к обыскам в западных районах провинции. По информации новостного портала Al Nour, рейды прошли в лагере для беженцев «Махмуди», где под стражу были взяты семь человек, прибывших из Идлиба. SDF подозревают их в связях с протурецкими боевиками. Расследование по этому делу все еще продолжается.

Партия новобранцев, завершивших курс обучения на военных базах SDF, вошла в состав формирования. Twitter-канал (RojavaNetwork) передавал, что к группировке присоединились 60 призывников.

Провинция Хасака

На юге провинции накануне был убит один из членов «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным новостного портала Al Nour, курдского боевика застрелили в районе города Аш-Шаддади на юге провинции. В совершении вылазки обвинялись члены подпольных групп «Исламского государства».

Во второй половине дня Минобороны Турции сообщило о нейтрализации трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) в зоне операции «Источник мира». По данным турецкого ведомства, они пытались пробраться на территории, контролируемые ВС Турции и их союзниками.

Ирак

В провинции Дияла вновь произошла вылазка боевиков «Исламского государства». По информации Twitter-канала (Syria_news15), террористы устроили засаду у деревни Махиас, активировав СВУ на пути следования патрульных «Хашд Шааби». В результате погибли два бойца ополченческих отрядов, кроме того, загорелся автомобиль гражданских лиц, в котором находился ребенок. Мальчика удалось оперативно эвакуировать.

В то же время в Ниневии состоялась спецоперация по ликвидации группы из 15 террористов. Местонахождение их укрытия было определено Силами народной мобилизации.

1 Организация запрещена на территории РФ.