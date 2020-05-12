Дополнительные ограничения на въезд для приезжих ввели в Липецке и Туле

Москва, 12 мая. Жителей Подмосковья просят ограничить поездки в Тулу и Липецк, где были ужесточены ограничительные меры для приезжих. По новым правилам, все приезжающие в Тулу и область, в том числе проездом, должны оформить цифровой пропуск. Также гражданам необходимо иметь справку с работы. Данные меры были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Похожие ограничительные меры начали действовать и в Липецкой области. Тем, кто хочет попасть в регион, понадобятся специальные документы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Прибывающим в Липецкую область, а также гражданам, путь следования которых проходит по территории области, необходимо иметь справку, свидетельствующую об отсутствии у них подтвержденной новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении Управления информационной политики администрации региона.

В сообщении отмечается, что введенные ограничительные меры в Липецке и Туле будут действовать до особого распоряжения. Подчеркивается, что цифровые пропуска, выдаваемые в Московской области, действуют только на территории столицы и Подмосковья.