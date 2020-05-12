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Следствие располагает двумя версиями гибели миллиардера Босова

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Следствие располагает двумя версиями гибели миллиардера Босова

Москва, 12 мая. Следователи рассматривают две версии гибели долларового миллиардера Дмитрия Босова. При этом версия убийства не считается вероятной.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что 52-летний бизнесмен мог скончаться в результате самоубийства, либо неосторожного обращения с оружием.

«У следствия есть две версии причин смерти миллиардера Дмитрия Босова — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Версия убийства не рассматривается», — цитирует слова источника, близкого к следствию, Ura.ru.

Отмечается, что ранее Босов уже нарушал правила обращения с оружием. Так, предприниматель совершил случайный выстрел из пистолета, но инцидент обошелся без последствий. Позже именно этот пистолет обнаружили возле тела миллиардера.

Тело Босова было обнаружено 6 мая на территории его частного домовладения в подмосковном селе Усово. Изначально сообщалось, что бизнесмен покончил с собой. В воскресенье, 10 мая, он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Предприниматель занимал 86-ю строчку в списке богатейших жителей России по версии Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,1 миллиарда долларов. Основу его активов составляла компания «Сибантрацит», которая производит металлургические угли.

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Источник: Ura.ru
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