Бывшая любовница Прохора Шаляпина уличила его в изменах ради наживы

Москва, 12 мая. Бывшая любовница певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева рассталась с артистом давно, однако слухи вокруг их отношений не утихают. В этот раз Татьяна заявила, что Шаляпин был неверен еще одной бывшей возлюбленной — пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Гудзева попыталась разоблачить экс-бойфренда в эфире ток-шоу «На самом деле». По ее словам, Шаляпин дурачил всех своих любовниц, ведь единственной женщиной в его жизни была Лариса Копенкина, его бывшая жена. Гудзева выразила уверенность, что артист никогда не расставался с бывшей женой, их роман продолжался и во время публичных интрижек певца с Анной Калашниковой и Цымбалюк-Романовской.

«Я пришла, чтобы уничтожить этого Шаляпина. Сейчас у меня есть подтверждения того, что он дурит всех, кто смотрит его по телевизору. Он не расходился с Копенкиной, до сих пор с ней в отношениях. Я предоставила видео, которое мне прислал ее сын Юрий. Он так же, как и я недолюбливает Прохора. Хочет, чтобы мать перестала с ним общаться. Хочу открыть всем глаза на то, что Прохор — альфонс», — заявила Гудзевана на ток-шоу.

На нескольких видео, которые показала женщина, запечатлено, как артист обнимает и целует свою бывшую супругу. Она обратила внимание на тот факт, что в роликах Прохор предстал блондином. Такой цвет волос у него был во время интрижки с пианисткой.

Причиной измен Гудзева называет корыстный интерес. По ее мнению, Копенкина якобы специально сводит Шаляпина с женщинами, чтобы завладеть их имуществом. Именно поэтому не сложился роман певца с Виталиной: она испытывала в этот момент финансовые трудности.

«Копенкина — риелтор и знает, как приобретается недвижимость, что имеют эти женщины. Они это обсуждали дома у Ларисы, сын все слышал», — заявила Татьяна.

По мнению бывшей любовницы Шаляпина, его нынешняя «возлюбленная» миллионерша Татьяна Девис тоже вскоре станет жертвой аферы.

Отметим, в конце марта СМИ сообщали, что Шаляпин стал обладателем четырех квартир в Москве, которые ему подарила Девис, проживающая в Канаде. Имущество оценивается в 70 млн рублей.

Подруга миллионерши сообщила, что именно Прохор убедил свою новую возлюбленную приобрести недвижимость в столице. Теперь из-за пандемии коронавируса Девис просто-напросто не может приехать в Россию.