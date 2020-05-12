Яков Теплый: что отмечают 13 мая, запреты для влюбленных, заговор на здоровье и достаток

Яков Теплый — народное название праздника в честь Иакова Зеведеева — старшего из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Иаков — старший брат Иоанна Богослова, он также единственный апостол, о смерти которого рассказано в Новом Завете. Зеведеевыми братьев Иакова и Иоанна называли по имени их отца — Зеведея. Братья вместе с апостолом Петром считались самыми близкими учениками Христа. Именно они стали свидетелями Преображения Господня.

Иакова Зеведеева церковь чтит 13 мая (30 апреля по старому стилю).

Яков Теплый в народной традиции: что нельзя делать влюбленным

С Якова (то есть с конца апреля по старому стилю) на Руси заканчивалось сватовство, в мае браки заключать опасались. Поговорка гласила:

«В мае жениться — всю жизнь маяться».

Из-за этого даже сватовство после Якова Теплого (то есть в мае по старому стилю) считалось обидным, это воспринималось как оскорбление семье, в которой искали невесту. Поэтому влюбленные старались устроить свадьбу или сватовство до Якова.

Именно с женитьбой и подготовок к свадьбе связаны все запреты в этот день. Влюбленных (особенно девушек) предупреждали: сватовство 13 мая очень опасно — брак будет несчастливым, но разорвать отношения будет невозможно.

По этой же примете на Якова нельзя объясняться в любви. Нарушившие запрет рискуют скоро расстаться, причем со взаимными обидами.

Заговор на здоровье и богатство

Также в этот день старались не отправляться в дальний путь, считалось, что это небезопасно, поскольку с Якова по народным представлениям по земле начинают бродить болезни. Если в путь отправляться все-таки было необходимо, по примете перед этим нужно облиться колодезной или ключевой водой. Такая вода пользовалась репутацией «защитницы» от болезней.

Существовали и заговоры на Якова, которые, согласно суевериям, помогали защититься от сглаза, болезней и даже от эпидемий, а также приманить здоровье и богатство. Для этого нужно было облиться ключевой или колодезной водой и трижды сказать:

«Яков-Яков, болезни и хвори себе забирай, а мне здоровье, богатство и счастье оставляй».

Приметы на Якова

Согласно народной традиции, на Якова нужно было обязательно увидеть восход и закат солнца. Если солнце всходит на чистое небо — лето по приметам будет солнечным и сухим. Если вечером на небе много звезд и дует теплый ветер — лето будет грозовым, но теплым и изобильным. Теплый и тихий вечер, переходящий в теплую ночь, также предвещает сухое лето. Много сока течет из березы — жди дождей, которые зарядят на все лето.

Дождь на Якова — знак, что осенью (на Покров) будет много свадеб.