Кедми предупредил об ответе России в случае нападения США на Китай

Москва, 12 мая. Военно-политический эксперт и экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми предупредил, что США могут столкнуться с военной мощью России в случае попытки атаковать Китай.

С точки зрения эксперта, вероятность военного столкновения США с Китаем в настоящее время существенно возросла на фоне масштабной антикитайской кампании на Западе в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Яков Кедми добавил, что причиной напряженности также являются антикитайские экономические шаги Соединенных Штатов.

Кедми в эфире Iton TV считает, что любая прямая угроза безопасности КНР может привести к жесткому ответу.

«Если американские корабли столкнутся с китайскими возле островов, которые китайцы считают своими, китайцы встанут и откроют огонь. Столкновение может быть. Из малого конфликта, из большого, из чего угодно», — заявил Кедми.

Если США решат начать большую войну против КНР, то это может привести к еще более катастрофическим для страны последствиям. Яков Кедми убежден, что Россия примет сторону Китая. По словам эксперта, Соединенные Штаты боятся воевать с КНР.

«Если американцы начнут военные действия против Китая, им придется столкнуться и с российской военной мощью — об этом у РФ и КНР есть совершенно четкое представление. Китай знает, что Россия не даст американцам его победить. А это уже для американцев совершенно другой разговор», — резюмировал Кедми.

Эксперт Яков Кедми ранее рассказал, что США усилят противостояние в космическом пространстве, проиграв России соперничество в создании стратегических ракет. Американский президент старается изменить многие соглашения, достигнутые до его прихода к власти, в том числе и в военной сфере, напомнил эксперт. Кедми считает, что американский лидер намерен заключить новые договоренности, которые будут иметь не глобальный формат.