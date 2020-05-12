Экономическое противостояние США и КНР может завершиться реальной войной в Азии

Политолог Роман Романов предположил, что противостояние США и Китая «сломает» мировую экономику и спровоцирует войну в азиатском регионе.

Ранее китайский таблоид Global Times сообщил, что обострившиеся отношения между властями Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики могут привести к разрыву первого этапа торговой сделки и установлению заградительных пошлин.

Отмечается, что противоречия Пекина и Вашингтона по ряду вопросов могут грозить мировой экономике настоящим крахом. Пандемия коронавирусной инфекции и введенные для борьбы с ней ограничительные меры уже нанесли удар по экономической отрасли большинства стран мира, а политический конфликт на фоне обвинений китайских властей в создании COVID-19 со стороны США может только усугубить ситуацию.

При этом КНР С каждым днем все больше укрепляется в намерении исключить всякую возможность компромиссного урегулирования разногласий с США и намерена перейти к решительным действиям по разрушению американской экономики в случае отказа от обязательств по масштабной закупке товаров и услуг. Журналисты Global Times подчеркивают, что вслед за экономикой Соединенных Штатов может обрушится и мировой рынок, что приведет к необратимым последствиям.

Комментируя статью китайского издания, политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что еще в 2018 году появились первые ласточки глубокой экономической рецессии, которая по прогнозам аналитиков, должна была начаться где-то в районе 2019–2020 годов.

«Тогда большинство ключевых индикаторов намекали на то, что эта депрессия или кризис, скорее всего, разразится, в том числе на примере пассажирских или грузовых перевозок в США. Подобные индикаторы и на территории КНР тоже рисовали довольно печальное будущее, и вот у нас случилась история с COVID-19. Сейчас происходит глобальное сжатие мировых рынков, у нас падает объем производства, объем грузоперевозок, падает по всему миру объем потребления. Следовательно, мировые рынки сжимаются, и чтобы хоть как-то сохранить свои экономики стабильными, государства должны предпринимать какие-то усилия, и в данном случае КНР и США продолжают ту самую траекторию, которая была выбрана еще в 2016 году и была названа торговой войной», — говорит эксперт.

Суть торговой войны заключается в том, что и Китай, и США пытаются сохранить национальные рынки. Президент Соединенных Штатов Америки ввел заградительные пошлины, защищающие внутреннюю экономическую модель страны, пытаясь национализировать и вернуть часть производств, которые были вынесены далеко в Китай.

«С одной стороны, тут чисто экономическая подоплека, с другой — некий политический базис, заключающийся в том, что Китай за последние годы перестал быть марионеткой США и в политическом плане обретает все большую мощь. Конечно, это не нравится Вашингтону, и он пытается надавить на китайские элиты, одновременно сохраняя свою экономическую модель. Но случилась история с коронавирусом, и вся эта ситуация в разы усугубилась. Нужно понимать, что экономика завтра не восстановится, и послезавтра она не восстановится, поэтому включаются сугубо национальные интересы», — продолжает Романов.

Соответственно, каждое государство пытается сохранить за собой «кусок пирога», действуя по следующему принципу — пусть у соседа горит экономика, пусть у них все разрушается, нам же необходимо попытаться сохранить рабочие места, производство и уровень жизни. Естественно, это никого не устраивает, и здесь включается механизм экономической или торговой войны.

«В принципе, у США это относительно получается, и им удалось за последние полгода значительно снизить количество предприятий, которые работают на территории Китая и производят товары для США, и если я не ошибаюсь, то экспорт КНР за первый квартал 2020 года снизился на 11%, а за прошлый год на 19% на территорию Соединенных Штатов. Кроме того, крупные американские предприятия не по воле какой-то мифической руки рынка, а по воле вашингтонского обкома начали выносить свои производственные центры из Китая, например, в соседнюю Индию. Так поступают не абы какие маргинальные конторы, а довольно крупные производители в лице всеми любимой и уважаемой корпорации добра Apple. А это говорит не о самых позитивных вещах в отношениях США и КНР», — подчеркивает собеседник ФАН.

Все это может привести к тому, что напряженность между Китаем и Америкой будет только расти, пока в определенный момент не приведет к прямой политико-экономической войне. Причем страны вряд ли будут пытаться решить вопрос за столом переговоров, так как в условиях глубокой экономической рецессии каждая сторона будет отстаивать только национальные интересы.

«В Белом доме уже включилась интересная риторика: они начинают говорить, что нужно найти некоего козла отпущения в связи со всей этой историей с COVID-19, и они не просто намекают, а открыто говорят, что все произошло при прямом участии со стороны КНР. То есть главный виновный — это Китай. А если США продолжат обвинять Китай, то многие страны мира, несущие глобальные экономические издержки, тоже могут в некоторой степени обидеться на КНР и заявить — давайте все вместе потребуем от Пекина «чумные репарации». И тут у США появляется просто идеальный инструмент для введения экономических и политических санкций. Но если завтра начнут ограничивать экономику КНР, это не просто затормозит мировую экономику, это вызовет реально очень горячую ситуацию. В некоторой степени можно прогнозировать последствия на уровне локальных конфликтов в азиатском регионе», — заключил Роман Романов.

Напомним, в рамках подписанных ранее соглашений Пекин должен в ближайшие два года закупить в США товаров и услуг на 200 млрд долларов. Вот только вероятность таких закупок может сорваться, если Вашингтон действительно решит отказаться от части долговых обязательств перед Китайской Народной Республикой.