Иранские ученые создали самый быстрый тест на COVID-19

Тегеран, 12 мая. Иранские ученые разработали тест-систему на коронавирус с использованием наноматериалов, которая показывает результат за полминуты. Об этом сообщило агентство Mehr.

По данным агентства, нанотест способен определить наличие коронавируса за 30 секунд с точностью 95%. Кроме того, самый быстрый тест может выявлять заболевание на начальных стадиях, а также определять другие вирусы.

Тест-систему продемонстрировали во вторник в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари. Как сообщил вице-президент, система пока не прошла сертификацию.

Ранее стало известно, что Россия заняла лидирующее место в мире по охвату населения тестами на коронавирус. В РФ было проведено свыше 5,6 миллиона тестов на коронавирус. Таким образом, на инфекцию проверили уже около 3,9% населения страны. Кроме того, Россия занимает второе место по количеству анализов. На первой строчке находятся США, где провели уже более 9,4 миллиона тестов, при этом доля жителей Соединенных Штатов, сдавших анализ, составляет приблизительно 2,9%.