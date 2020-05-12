Сирия, 12 мая. 60 новобранцев присоединились к SDF**** в Ракке. «Хайят Тахрир аш-Шам» обвинила «Ахрар аш-Шам» в вооруженном разгоне протестующих в городе Аль-Фуа в Идлибе. Саперы САА обезвредили 39 СВУ в Дамаске и Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обезвредили 39 взрывоопасных предметов во время зачистки территорий в Дамаске и Даръа; нанесли удары по позициям боевиков на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обвинила группировку «Ахрар аш-Шам» в стрельбе по демонстрантам в городе Аль-Фуа в провинции Идлиб.

Курдские вооруженные бандгруппы: пополнили свои ряды в Ракке.

«Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации): выяснили координаты местонахождения укрытий террористов ИГ1 в провинции Ниневия в Ираке.

Провинция Дамаск

В провинциях Дамаск и Даръа завершился очередной этап работ по разминированию местности. В соответствии с данными, представленными российским Центром по примирению враждующих сторон, ликвидация следов военного присутствия террористов проводилась в городах Дума, Джасим и Эль-Харра. В результате саперами инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) были зачищены 1,7 гектара территории. Во время обследования местности удалось обнаружить и обезвредить 39 взрывоопасных предметов. Напомним, юго-западные районы САР полностью перешли под контроль правительственных войск весной-летом 2018 года.

Провинция Идлиб

Вновь обострились разногласия между различными антиправительственными формированиями, сосуществующими в Идлибе. Источники, связанные с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», распространяют сообщения о протестах мирных жителей населенного пункта Аль-Фуа против формирования «Ахрар аш-Шам». Так, утверждается, что протурецкие боевики конфисковали дом одной из местных жительниц, переоборудовав его под свою штаб-квартиру. Кроме того, связанные с ХТШ медиапорталы заявляют, что члены «Ахрар аш-Шам» открыли по митингующим стрельбу. Видеозапись, на которой запечатлена демонстрация, была опубликована на странице в Telegram военного источника (rybar).

Между тем на юге региона продолжаются вооруженные стычки между силами САР и боевиками незаконных бандгрупп. Как передает Twitter-канал (AleppoAMC), ответным обстрелам сирийских военнослужащих подверглись укрепрайоны террористов в районе населенного пункта Аль-Бара.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) пополнили свои ряды в Ракке. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), 60 новобранцев завершили свое обучение в тренировочных лагерях формирования и вошли в состав SDF. О том, каким образом осуществлялся набор призывников, не сообщается. Как известно, нередко молодые люди оказываются в рядах «демократических сил» посредством принудительной мобилизации, осуществляемой ими незаконно.

Между тем стало известно, что еще 50 тел были эксгумированы из братской могилы, обнаруженной у населенного пункта Тель-Зидан. По данным Twitter-канала (HolyLandSyria), все они являются жертвами бомбардировок международной коалиции США, проводившихся во время битвы за Ракку.

Ирак

Военный источник в Twitter (Syria_news15) опубликовал новые данные о результатах борьбы с террористами «Исламского государства»1 в Ираке. Утверждается, что во время последних обысков, осуществленных в рамках контртеррористической операции в провинции Ниневия, удалось ликвидировать 15 террористов «Исламского государства», которые действовали подпольно в составе одной из так называемых спящих ячеек. По информации официального Twitter-канала ополченческих отрядов «Хашд Шааби» (teamsmediawar), бойцы формирования выяснили где находятся убежища джихадистов и передали координаты их местоположения ВВС Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.