Видео уничтожения танков ракетами российской системы «Корнет» появилось в Сети

Москва, 12 мая. Видео замедленного запуска ракет противотанкового комплекса «Корнет», способных прожигать броню танков за счет энергии направленного взрыва появилось в Сети.

Ролик опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах можно видеть, как происходит пуск снаряда и последующее поражение танков, находящихся в разных погодных и природных условиях.

Отметим, что из-за способности ракет «Корнет» пробивать броню боевых машин толщиной более метра на расстоянии до 10 километров вдаль и до девяти километров в высоту эту систему называют «убийца танков». Ракеты «Корнета» могут также уничтожать укрепленные бункеры и сбивать дроны.

Кумулятивные снаряды действуют следующим образом: в точке, где они пробивают то или иное препятствие, концентрируется струя расплавленного металла. Этот напор не в состоянии выдержать ни одна броня.

Система «Корнет», как уточняет телеканал 360, была создана на базе управляемого танкового вооружения «Рефлекс» в тульском конструкторском бюро приборостроения. Ее также оснастили лазерным лучом для прицела, это позволяет поражать цели на больших расстояниях.