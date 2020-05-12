Вассерман напомнил, что Пулитцеровскую премию основал родоначальник «желтой прессы»

Москва, 12 мая. Присуждение Пулитцеровской премии журналистам New York Times вызвало немалый скандал в международном медиапространстве. Однако тенденциозное решение организаторов нисколько не удивляет публициста и политического аналитика Анатолия Вассермана.

Он напомнил, что основателем премии был Джозеф Пулитцер, являвшийся крупнейшим медиамагнатом своего времени. Родоначальник премии разработал целую технологию создания публичных скандалов и придумал термин «желтая пресса», передает «Политэксперт».

«Я думаю, если бы Джозеф Филиппович сейчас воскрес, он был бы рад видеть, что его опыт не пропадает, что журналисты Соединенных Государств Америки врут так же лихо и беззастенчиво, как и в его времена», — отметил Вассерман.

Антироссийские публикации американских изданий стали своеобразной традицией Пулитцеровской премии. В 2018 году New York Times и Washington Post уже побеждали в номинации «Национальный репортаж». Тогда издания выпустили материалы о якобы вмешательстве Москвы в выборы президенты и ее связи с нынешним лидером Дональдом Трампом.

Озвученные факты стали основанием для специального расследования, которое завершилось полным провалом, поскольку доказательства опубликованной информации так и не были обнаружены.