Володацкий призвал привлечь КПРФ к ответственности за «карантинные» митинги

Москва, 12 мая. КПРФ отличилась несколькими незаконными митингами в период распространения коронавируса и не собирается останавливаться. Коммунисты запланировали на 17 мая очередной «красный» митинг.

Ранее КПРФ собрала своих последователей, среди которых не мало пожилых людей, на «карантинный» митинг в Москве на тему годовщины референдума о сохранении СССР. Распространение коронавируса не стало препятствием для незаконного сборища.

Коммунисты не только нарушили президентский указ о запрете массовых мероприятий. Гораздо хуже то, что они подвергли опасности жизни сотен людей, заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

«Для организаторов этих акций необходима отдельная статья, которая бы давала возможность отделаться штрафами, но и получать реальные сроки за то, что они делали», — заявил депутат в комментарии «Политике Сегодня».

Парламентарий приравнял митинги коммунистов в период пандемии к преступлению против личности. Водолацкий предложил внести новые статьи в УК РФ.

«Бог с ним, с организатором, если он заболеет и окажется в Коммунарке. Но то, что люди, которые им верят, попали в больницы или потеряли жизнь — это является преступлением и несет за собой уголовную ответственность. Данный человек совершил преступление против личности, по его вине человек погиб. Для этого должны быть определенные статьи уголовного кодекса», — добавил он.

Коммунисты отнеслись к коронавирусу с поражающим скептицизмом. Своих сторонников они «успокаивали» тем, что коронавирус напоминает «глобальную информационно-психологическую спецоперацию». Несколько случаев заражения коронавирусом в КПРФ не изменили риторику партии.