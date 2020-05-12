Специалисты объяснили, как привлечь в дом богатство и успех с помощью феншуй

Москва, 12 мая. Специалисты по энергиям фэншуй и Бацзы объяснили, как обустроить дом в мае и июне так, чтобы привлечь достаток и успех. Самым негативным сектором в жилище в 2020 году будет Восток. Об этом рассказала гид по энергиям фэншуй Наталья Межуева.

В мае к негативному Восточному сектору присоединится еще и Запад. Межуева рассказала, что прилетающие туда звезды в сочетании приводят к болезням легких, ОРЗ и другим простудным заболеваниям.

«Поэтому мы определяем направление нашего изголовья кровати и смотрим, чтобы оно не смотрело ни на Восток, ни на Запад», — заявила специалист.

Межуева рассказала, что для защиты от негативных энергий можно использовать специальный соляной раствор, банку с которым нужно разместить на Востоке.

«Засыпаем туда два килограмма соли, заливаем горячей водой до растворения. Ставим банку на тарелку белого цвета. Внутрь банки кладем монету номиналом пять рублей. Вокруг на тарелку выкладываем еще шесть монет достоинством два рубля», — рассказала эксперт.

Она добавила, что кристаллизовавшаяся соль будет впитывать в себя негативную энергию опасной зоны. Кристаллы нужно собирать руками в перчатках и сразу же выбрасывать на улицу, передает «Пятый канал».

В июне неблагоприятными секторами будут Восток и Северо-Запад. Северо-западный сектор отвечает за главного мужчину в доме. Там нужно установить не только соляной раствор, но и дополнительный оберег в виде колокольчика, который нужно повесить на дверь. Также хорошим сектором в июне станет Север.