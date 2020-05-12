Виторган пришел в восторг от поющей на грузинском языке Нинидзе

Москва, 12 мая. Российский актер театра и кино Максим Виторган с восхищением отреагировал на домашний концерт на грузинском языке в исполнении своей возлюбленной, актрисы Нино Нинидзе. Видео артист опубликовал в своем профиле в социальной сети Instagram и приятно удивил фанатов.

28-летняя Нино Нинидзе ранее неоднократно призналась, что устала придерживаться режима самоизоляции и сеть дома в четырех стенах. Также девушка скучает и по публичным выступлениям, а чтобы не растерять свои навыки она регулярно устраивает небольшие концерты дома.

Виторгану посчастливилось стать главным гостем на ее выступлении. Актер снял на видео, как Нино исполнила специально для него песню на грузинском языке.

«Колыбельную вам на ночь. И инъекцию красоты. А у меня такое каждый день. Завидую себе», — написал Виторган.

Подписчики актера также были восхищены исполнением Нинидзе и осыпали ее комплиментами.

«Излучает красоту изнутри», — написала nataliaklamm. «Невероятно красивая», — отметила ta4ka7998. «Завораживает бесконечно», — добавила tatiana.vannikova. «Она прекрасна, как утренняя заря. Нежная такая!» — восхитилась nataliflug.

Напомним, Максим Виторган лишь недавно перестал скрывать свои отношения с коллегой Нино Нинидзе, теперь пара без стеснения появляется вместе на публике. Актер опубликовал в Instagram совместное постельное фото. Таким образом пара решила оригинально поздравить коллегу Аглаю Тарасову с днем рождения.