Глава РАМС Саркисова рассказала о главных проблемах российских медсестер

Президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина Саркисова назвала медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией, героями, но при этом посетовала, что все, основном, говорят о врачах, забывая о том, что не меньшую работу выполняют медсестры, а также другие медицинские работники.

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры — профессии, которая весьма актуальна в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. Федеральное агентство новостей решило побеседовать с президентом Ассоциации медицинских сестер России Валентиной Саркисовой — человеком, который не только главный среди всех медсестер в качестве руководителя РАМС (с 1994 года), но и сам много лет отдал этой профессии (Саркисова в медицине с 1964-го).

«Каждый пациент понимает, как много значит хорошая медсестра»

— Валентина Антоновна, сегодня в Минздраве России сообщили, что в нашей стране работает 800 тысяч медсестер. Много это, мало или в самый раз?

— Это мало! Нас сегодня примерно 1 миллион 230-250 тысяч, это все средние медработники. Из них большинство — медсестры, около пяти процентов — акушеры, и все остальные — фармацевты, стоматологи, фельдшеры… На сегодняшний день получается цифра 85 человек на 10 тысяч населения. И на одного врача приходится где-то около двух [в среднем] медицинских сестер. Хотя во всем мире — 4-6. Должно быть как минимум четыре медсестры.

— Какие главные проблемы есть у российских медсестер?

— Самое главное это то, что мы — бойцы невидимого фронта. Вот сейчас идет своего рода война, весь мир охватила пандемия. И мы видим, как средства массовой информации и политики с утра до вечера говорят только о врачах и благодарят только их. Но плечом к плечу с каждым врачом медицинская сестра! Она же все делает, выполняет львиную долю работы. Но о ней почему-то никто не говорит… И вот из-за этого появился такой низкий престиж нашей профессии, такая низкая заработная плата, такое отношение общества.

А ведь каждый пациент, побывавший на койке, понимает, как много значит хорошая медсестра. И каждый врач это тоже понимает. Тем не менее общество все равно нацелено только так — врач, и все! Поэтому, конечно, у молодого поколения есть такое понимание.

— В связи с этой коронавирусной ситуацией, может быть, все изменится?

— Может быть, да, перевернется у всех осознание того, что в системе здравоохранения все-таки больше медсестер, это же целая армия средних медицинских работников. Она должна быть профессиональной, она делает все, все свои любовь и милосердие отдает человечеству. Но взамен не получает даже добрых слов. Я уж не говорю о зарплате...

Ну, хотя бы даже в этот день. Я вот у телевизора, и ни разу еще не услышала, чтобы поблагодарили медицинских сестер за их труд, за их беззаветное служение, — они же служат нашим пациентам!

— Но президент России Владимир Путин все-таки упоминал и медсестер тоже!

— Да, слава Богу. Я думаю, что тут надо поблагодарить министерство здравоохранения. Мы писали письмо, просили, чтобы нас тоже не забывали. Мне звонят со всех сторон, из регионов, и восторженно говорят о том, что на них обратили внимание. Это же здорово!

— Вы говорите, что непрестижно и мало платят. Значит ли это, что в последние годы все меньше девушек идет работать медсестрами?

— Знаете, сейчас картина вроде бы меняется, потому что в медицинских образовательных учреждениях появился конкурс. Стало больше и молодых людей — медицинских братьев, ранее это были такие единичные случаи.

Народ немножечко понял, что эта профессия — востребованная, она нужна нам с рождения до самого ухода. И люди, имеющие ее, без работы никогда не останутся.

Тем не менее, конечно, хотелось бы, чтобы было понимание того, что в системе здравоохранения работают не только врачи. От медицинских сестер тоже много чего зависит. Они возлагают на себя огромный груз работы. Сегодня сильно не хватает санитарок, потому что их перевели практически в разряд уборщиц. Ухаживать [за пациентами] некому. И получается, что медсестрам приходится выполнять работу еще и за санитарок. Но только за эту работу никто ничего не платит!

Но то поколение, которое работает, им более 40-50 лет, они, конечно, любят свою профессию. Они выбрали ее на всю жизнь. И, несмотря на трудности, сутками с головой бросаются, как во время войны, на амбразуру. Вот сейчас пандемия, и медсестры по две-три недели, по месяцу не уходят из стационаров. Отдохнут, и опять в бой, отдохнут, и опять в бой. Но, тем не менее, о них никто ничего не говорит…

«Никогда не хотела быть врачом»

— Вы же сами отработали медсестрой 30 лет?

— Да, с 1964 года. Я безумно люблю свою профессию, я безумно люблю медицинских сестер и практически никогда не хотела быть врачом (смеется).

— Хочу вот о чем вас спросить. То и дело слышишь или читаешь, что из-за этой «короны» медики практически не обращают внимания на пациентов с другими заболеваниями. Тем более, что за COVID-19 им куда больше платят…

— Нет, такие больницы все равно работают и ухаживают [за больными]. Для них нет никакой разницы. Лечить будут всех. И деньги тут не главное.

— Ваша организация находится в тесном контакте с Минздравом России? Там понимают ваши проблемы?

— Конечно. Мы тесно работаем с ними, все время пишем, какие у нас есть требования или какие-то, там, недопонимания. Сейчас вот как раз обратились. Президент ранее говорил о том, что медикам положены федеральные деньги — врачам, медсестрам, санитаркам, — но их не выплачивают. Действительно! Ищут причины, лишь бы не платить этих денег. Мы обратились в ведомство, написали письмо, отправили все ссылки. И 11-го числа увидели на официальном сайте разъяснения замминистра Татьяны Владимировны Семеновой о том, что это нарушение законодательства, что правительство определило деньги — и раз они [медсестры] работают в этой системе, значит, должны получить свои выплаты.

— Кто, по-вашему, в это нелегкое время медицинские работники?

— Медицинские сестры и врачи сегодняшних дней — это герои. Это просто герои! Работают в нелегких условиях. Вот вы, наверное, знаете, как трудно ходить в маске хотя бы два часа. А они в них долгие часы, а еще в этих костюмах, очках. Это невероятно сложно! При этом оказывают еще и помощь, работают с пациентами, с тяжелыми больными, не отходя от них.

Люди должны понять, что сегодня и врач, и медсестра достойны другого отношения к себе. Достойны уважения. Самое ценное в нашей жизни — это здоровье. Никаких денег не надо. Вот ты заболел, и пусть у тебя миллионы, но здоровья нет, и все — ты никто. Восстановить его могут только медицинские работники — врачи и медсестры. И рентген-лаборанты — они сегодня в одном строю, все вместе сопряжены с этой инфекцией, ощущают все трудности. Люди, общество, должны, в конце концов, понять, что наши медики — это все, и к ним надо относиться совсем по-другому.

Может быть, вся эта ситуация нам поможет. Надо понимать, что мы заслуживаем другого отношения к себе, потому что мы любим пациентов и делаем все возможное, чтобы они вернулись здоровыми в строй.

— И последний вопрос — отметить праздник будет возможность?

— Мы сами всех поздравляем всеми доступными средствами. Телефон не умолкает с самого утра. Но праздничные торжества перенесли на более позднее время, потому что зал обычно собирает до трехсот-четырехсот человек. Все всех поздравляют, а самых лучших награждают грамотами. Сегодня же празднуем вот так, в онлайн-режиме…

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лично проверит, получили ли медики положенные им деньги. При этом генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, как сообщили в ведомстве, поручил прокурорам вести надзор за обеспечением выплат врачам и работникам скорой помощи.

На данный момент в нашей стране, согласно информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, выявлено 232 243 зараженных COVID-19, включая 10899 — за последние сутки. 43512 человек (+3711) выздоровело, 2116 умерло (+107).