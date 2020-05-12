Экономист Разуваев спрогнозировал доллар за 65 рублей к концу года

Нефть марки Brent в концу 2020 года будет стоить около 50 единиц американской валюты за баррель, а за сам доллар будут давать от 65 до 70 рублей — если, конечно же, не будет массовых смертей и «вечного карантина». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что российская национальная валюта начала наращивать обороты укрепления: 12 мая доллар опустился ниже отметки в 73 рубля. При этом отмечается, что это вызвано ослаблением американской валюты на форексе и растущими ценами на нефть, которая подорожает на 2,6% (баррель сорта Brent теперь стоит 30,4 доллара).

«Укрепление валютной пары против доллара сегодня полпроцента, против евро — 0,21%, — напомнил Разуваев. — Сказать, что это нечто эпохальное, нельзя, однако, если посмотреть на майские дни в целом, то мы действительно увидим неплохое усиление рубля. Совсем недавно американская валюта стоила почти 75 рублей, а теперь — всего 73. И даже за евро теперь дают ниже 80».

Основная причина этого роста, по словам экономиста, состоит в том, что негативные прогнозы, которые в последнее время обильно давали по нефти, «все-таки не сбываются».

«В итоге мы видим, что Brent торгуется выше 30 долларов за баррель, а Light — на уровне 25,51, — сказал эксперт. — Ну и, соответственно, нефть определяет все. Главный же фактор, который поддерживает сейчас рубль — это очень слабый импорт. Зарубежный туризм прекратил свое существование. Людям порезали зарплаты, а многие вообще сидят без денег. Все это в совокупности означает крайне низкий спрос на валюту — и, как следствие, ее более низкую стоимость. Думаю, что и российским банкам было настоятельно рекомендовано не играть против рубля».

Разуваев также отметил, что при всех кризисных явлениях по отечественным акциям сохраняются неплохие дивиденды. Кроме того, он выразил сомнение в том, что российская валюта «откатится назад» — если только резко не обвалится нефть.