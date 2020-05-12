Накрутка по «Новой». Муратов испугался ответственности за манипуляции с премией Немцова

«Новая газета» была вынуждена признать фальсификацию результатов голосования за кандидатов на премию Фонда Бориса Немцова в связи с нарушениями, которые были выявлены журналистами Федерального агентства новостей еще в апреле 2020 года.

«Фонд имени Бориса Немцова за свободу» ежегодно выплачивает премию размером 10 тысяч евро одному из кандидатов, отбор которых проводится пользователями Интернета в голосовании на сайте «Новой газеты». В 2020 году в выборах принимали участие 36 соискателей, из которых всего пять должны были выйти в финал. Итоговое решение по лауреату принимает совет фонда. Однако голосование, завершившееся 11 мая, было фальсифицировано, произошла накрутка голосов, о чем была вынуждена признаться «Новая газета». Незащищенность системы выбора и возможность для махинаций в борьбе за премию были доказаны в расследовании Федерального агентства новостей.

Несмотря на это, руководство «Новой газеты» решило не отменять голосование, а выявленные ФАН нарушения признать лишь по завершении выборов. Такая позиция издания обусловлена стремлением к хищению личных данных пользователей в Интернете.

Накрутка голосов и признание «Новой»

«Новая газета» сообщила, что в голосовании на премию фонда Немцова приняли участие более 90 тысяч человек. Наибольшее количество голосов получила фотограф и активистка Виктория Ивлева (42,9%), на втором месте расположилась фигурантка «ингушского дела» Зарифа Саутиева (30,65%), третьим оказался сотрудник признанного иноагентом ФБК Руслан Шаведдинов (11,68%). В пятерку также вошли Константин Котов (3,06%) и еще один сотрудник ФБК Любовь Соболь (2,61%).

Издание признало, что голосование было скомпрометировано.

«Распределение голосов по дням и аномальная явка, география визитов и их источники говорят о том, что голосованием манипулировали по крайней мере две группы интересов», — сообщает «Новая газета».

Возможность манипуляции результатами была зафиксирована из Кавказского региона, главным образом из Ингушетии, что объясняет большое количество голосов за Саутиеву. При этом «Новая» не увидела в данном случае накрутку голосов, а оправдала это высокой организованностью. Вторая «аномалия» замечена в отношении пользователей из Московского региона. Издание признало, что производилось большое количество повторных заходов на страницу (в среднем до 10 раз) на каждого, хотя остальная часть людей заходила в среднем по три раза. Определить кандидата, которому голоса были накручены, «Новая газета» не смогла.

Возможность для накрутки голосов и махинаций с результатами голосования была тщательно проанализирована журналистами ФАН.

Механизмы «накрутки» голосов за кандидатов на премию Немцова

Опубликованное на сайте «Новой газеты» голосование за соискателей премии фонда Немцова оказалось не просто слабозащищенным, а позволяющим абсолютно любому человеку устроить махинацию с результатами. Журналисты ФАН опытным путем выяснили, что каждый пользователь сети Интернет может неоднократно голосовать за любого кандидата из списка и влиять на результаты определения пятерки претендентов на премию. Технология накрутки голосов была наглядно продемонстрирована журналистами ФАН в видеоролике:

Любой пользователь всего с одного устройства, применяя несколько браузеров, может за минуту осуществить накрутку пяти голосов. При наличии компьютера и ноутбука результат можно удвоить и довести показатель до 600 голосов в час. Кропотливая восьмичасовая работа позволит оставить около 5 тысяч голосов. Другими словами, всего за месяц даже один пользователь способен самостоятельно сформировать список из пяти соискателей, которые будут бороться за премию в 10 тысяч евро.

Для подобной махинации с результатами требуется лишь общедоступный плагин для браузера, который обеспечивает защиту компьютера от «фингерпринтинга» — функции, позволяющей получать личные данные пользователей. «Новая газета» использует «фингерпринтинг», не сообщая об этом пользователям. Процесс сбора данных производится тайно, а читатель даже не подозревает, что некто получил о нем цифровую информацию, которая по значимости сравнима с отпечатками пальцев или ДНК.

Очевидно, что возможность для фальсификации результатов сделала голосование на премию Немцова скомпрометированным. Данный факт косвенно признала и «Новая газета», рассказав об аномальном количестве проголосовавших (более 90 тысяч человек).

Несмотря на тот факт, что расследование ФАН, указывающее на фальсификацию голосования в «Новой газете», появилось в конце апреля, руководство издания отменять выборы не стремилось, доведя их до конца. При этом со стороны ФАН звучали призывы к «Новой» обратиться к регламенту премии Немцова и аннулировать результаты скомпрометированного голосования за кандидатов, однако они были проигнорированы.

Что гласит регламент премии Немцова

Завершив голосование 11 мая и признав выявленные ФАН в апреле нарушения в системе выбора соискателей премии, «Новая газета» отправила отчет руководству фонда Немцова.

Согласно п. 4.4 регламента, в случае фальсификации голосования совет фонда должен принять решение об аннулировании результатов с дальнейшим выбором лауреата составом совета из лонг-листа премии.

Другими словами, голосование за кандидатов на сайте «Новой газеты» оказалось фарсом, ведь решение о лауреате будет принимать теперь совет фонда, выбирая его из расширенного списка соискателей. Примечательно, что недоработки в системе защиты на сайте издания делают несостоятельными результаты и прошлогодних премий, поскольку возможность накрутки голосов существовала и ранее, но не была выявлена общественностью.

Голосование на премию Немцова — ширма «Новой газеты» для хищения личных данных

Задержка в обнулении голосования в несколько недель, учитывая расследование ФАН о накрутке и призывы обратиться к соответствующему пункту регламента премии, может быть мотивирована стремлением «Новой газеты» получить как можно больше личных данных пользователей. Использованная на сайте издания система «фингерпринтинга» позволяет получать цифровые отпечатки устройств, которые могут использоваться для слежки и в целях злоумышленников.

Иностранные спецслужбы с ее помощью годами собирают личные данные миллионов людей. В 2014 году Эдвард Сноуден, выступая перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), рассказал, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало «фингепринтинг» как одну из основных техник для слежки за сотрудниками различных НКО и посетителями их сайтов, таких как Amnesty International и Human Rights Watch. Другими словами, цифровые данные имеют очень высокую ценность для заинтересованных в них западных структур.

«Новая газета» была вынуждена признать фальсификацию голосования за премию фонда Немцова, косвенно опираясь на указанные в расследовании ФАН доказательства возможности для махинаций. Но вместо того чтобы сохранить свое лицо, признав хищение личных данных россиян с помощью «фингерпринтинга», и извиниться перед своей аудиторией, «Новая газета» предпочитает прикрыться регламентом. Это банальная попытка снять с себя ответственность за выявленные махинации издания, а также проявление глубокого неуважения к своим читателям и пренебрежение журналистской этикой.

Главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов, позиционирующий свое издание как независимое СМИ, намеренно замалчивает сбор личных данных россиян и трусливо прячется за спину совета фонда Немцова, который и принял решение, согласно регламенту, обнулить результаты скомпрометированного голосования.