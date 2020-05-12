Гоген Солнцев показал свою новую пожилую подругу

Москва, 12 мая. Российский шоумен Гоген Солнцев показал новую подругу, которая готовит ему завтраки вместо пожилой жены.

Солнцев опубликовал фотографию в своем Instagram, на которой он запечатлен в компании со своей «хорошей подругой» Лидией Александровной. Кроме того, шоумен признался, что Лидия Александровна готовит ему завтраки.

«Прекрасное утро за завтраком с хорошим другом! Лидия Александровна заметно усовершенствовала свои кулинарные навыки, за время пандемии. Что может быть лучше в канун поздней весны, чем провести так замечательно время», — написал Солнцев.

Ранее шоумен сообщил, что его супруга Екатерина Терешкович и Лидия Александровна живут под одной крышей. По словам шоумена в доме Лидии Александровны якобы начался капитальный ремонт, поэтому она решила пожить в их квартире.

Напомним, в 2018 году бывший участник шоу «Дом-2» Гоген Солнцев женился на 64-летней Екатерине Терешкович. Благодаря необычному браку «звездная пара» регулярно упоминается в СМИ, а также принимает участие в различных ток-шоу. Кроме того, супруги постоянно устраивают скандалы, чтобы подогреть интерес аудитории к своему тандему.