Эксперт: Власти Сирии во главе с Асадом крайне ответственно борются с COVID-19

Администрация Дамаска распорядилась о закрытии огромного числа торговых и развлекательных заведений в регионе в связи с нарушением карантинных норм, ранее введенных в связи с коронавирусом. По мнению политолога Юрия Самонкина, которым он поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН), руководство Сирии в лице Башара Асада и его команды борется с эпидемией с высокой степенью ответственности.

По информации SANA, власти провинции Дамаск решили закрыть 96 магазинов и ресторанов, а также организовали 296 конфискаций в торговых точках, нарушающих предписания для бизнеса, принятые для борьбы с распространением COVID-19 в стране.

Глава департамента здравоохранения в провинции Дамаск, доктор Шади Халуф заявил журналистам, что в ходе предпринятых надзорными органами рейдов выяснилось, что многие работники общепита пренебрегают ношением масок и перчаток. Кроме того, несмотря на запрет, многие заведения продолжают демонстрировать продукты питания за пределами витрин, а помещения не дезинфицируются.

Халлуф отметил, что контроль за торговыми зонами и ресторанами решено усилить, чтобы внимательно отслеживать, насколько бизнесмены Дамаска следуют правилам по борьбе с вирусом.

Напомним, по последним данным, в Сирийской Арабской Республике коронавирусом болеют 47 граждан, 29 уже удалось вылечить, еще трое скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин в разговоре с ФАН отметил, что власти страны из-за борьбы с террористами привыкли к стрессовым ситуациям. Именно благодаря этому в стране не так много заразившихся.

«Столь низкая заболеваемость в Сирии, в первую очередь, связана с тем, что страна находится более пяти лет в условиях жесткой войны. Естественно, не только люди, но и правительство привыкло адаптироваться под экстремальные условия жизни, несмотря на давление Запада. Для руководства страны вирус не так страшен, чем то, что когда-то на территории Сирии устраивали террористы. Для них это вопрос решаемый», — считает эксперт.

Кроме того, отметил политолог, руководство САР во главе с Башаром Асадом крайне ответственно подходит к вопросу сдерживания коронавируса.