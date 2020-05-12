Москва, 12 мая. Бюджет России обладает достаточным количеством средств для реализации мер по поддержке граждан, о которых ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Ну, если коротко, то ответ — хватит. Мы очень аккуратно относимся к расходованию тех финансовых ресурсов, которые есть в федеральном бюджете», — пояснила Голикова.

11 мая президент России Владимир Путин объявил о новых масштабных мерах поддержки граждан, которые пострадали из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 286 тысяч человек.

На территории РФ выявлено 232 тысячи случаев, более двух тысяч человек скончались. Около 43 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом угрозы распространения вируса в большинстве регионов России был введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.