Почему поправка об исторической правде касается и действующих военнослужащих

Россия в 2020 году отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Обращаясь к россиянам, президент РФ Владимир Путин напомнил об ответственности поколений по сохранению памяти о советских солдатах. Речь главы государства еще раз продемонстрировала значимость конституционной поправки о защите исторической правды. Но обновление конституции — это не только дань памяти жертвам и героям прошлой войны. Сама формулировка поправки свидетельствует: она касается и действующих военнослужащих. Нынешних защитников Отечества.

Путин, обращаясь 9 Мая к солдатам и офицерам, неслучайно назвал их «наследниками Великой Победы» и привел в пример действия нашей армии в Сирии, война с международным терроризмом в которой пока что не воспринимается в коллективном сознании как история.

«Все солдаты и офицеры Вооруженных сил России равняются на наших ветеранов, на мужество фронтовиков, их преданность долгу и присяге, своим близким и своему Отечеству, ради которых они сражались, не жалея себя, бились до последнего на легендарных рубежах и безымянных высотах. Армия и флот России верны этим ратным традициям. Сегодняшние защитники Родины доказали это в боях с международным терроризмом, решая сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны», — сказал Путин в ходе смотра марша пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.

Прецеденты по умалению роли России в важных для всего мира событиях увеличиваются с каждым годом. Так, ранее Трамп заявил, что исключительно США добились победы над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и Сирии.

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — сказал ранее президент США.

Очевидно, что такое высказывание не может не вызвать раздражения у российских военнослужащих, которые внесли значительный вклад в сохранение в Сирии режима Башара Асада и в разгром террористов. Как точно подмечают военные эксперты, Москва пришла на помощь Дамаску крайне вовремя и без российских ВКС и ВМФ правительственные войска не смогли бы выдержать натиск ИГ1.

Таким образом, сегодня перед Россией стоит задача не только обеспечить мирную жизнь на Земле (постулат об этом тоже содержится в поправках к конституции), защитив ее от террористов, но и отстоять честь нынешних героев, которые в будущем станут для подрастающего поколения примерами смелости и отваги. Не должна повториться ситуация 90-х, когда об армию просто вытирали ноги, когда в наших же средствах массовой информации выливались тонны грязи на простых российских солдат, сражавшихся с боевиками в Чечне. Помочь в этом призвана конституционная поправка: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды».

1 Организация запрещена на территории РФ.