МИД ОАЭ заявил о превосходстве международного права над «законами джунглей»

Абу-Даби, 12 мая. Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш считает, что нельзя игнорировать степень влияния пяти стран, представители которых встретились для обсуждения содействия привнесения стабильности в Ливию. Об этом чиновник написал в своем личном аккаунте в Twitter.

الإجتماع الخماسي الذي دعت له مصر الشقيقة وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات والبيان الصادر عنه رسالة دبلوماسية متزنة، وثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الإستقرار و تغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله، منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 12, 2020

По мнению Гаргаша, «встреча пятерки» — это важная платформа, которая была создана путем установления приоритетов языка международного права над законами джунглей.

«Нельзя игнорировать пятистороннюю встречу, которую братский Египет созвал, и в которой приняли участие Франция, Греция, Кипр и ОАЭ. Сделанное им заявление — это сбалансированное дипломатическое послание. «Вес» стран-участниц и их стремление содействовать стабильности и главенству международного права нельзя игнорировать, что является важной платформой, созданной верховенством языка международного права над законами джунглей», — заявил глава МИД ОАЭ.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на ливийский телеканал 218 TV сообщало, что власти пяти государств — Греции, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта и Кипра — обратились к властям Турции с требованием о прекращении снабжения вооружением и иностранными наемниками так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.