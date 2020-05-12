В Зоопарке Финикс можно посмотреть на животных, не выходя из авто. ФАН-ТВ

Зоопарк Финикс нашел выход из карантинной ситуации. Из-за коронавируса в США привычные вещи требуют нового подхода. Так у граждан появилась возможность посмотреть на животных, соблюдая социальную дистанцию.

Зоопарк Финикс предложил своим посетителям новую услугу — проезжать на территорию на личном автомобиле. В ходе тридцатиминутной экскурсии «Путешествие по зоопарку» посетителям предлагается аудиогид, который рассказывает интересные факты о жизни самых разных животных, например, жирафов, шимпанзе, зебр.

«Это предложение пользуется огромной популярностью. Мы так рады, что люди хотят приходить в зоопарк, хотят посмотреть на животных, они скучают по животным, а животные скучают по посетителям. Они понимают, что что-то изменилось, и нам очень нравится слышать смех посетителей, которые приходят с семьями и своими родными, и наслаждаются временем, проведенным вместе в зоопарке Финикс. <…> Мы выбрали два маршрута, которые предлагают посмотреть большинство животных, представленных здесь в зоопарке. Маршрут позволяет увидеть 70% зоопарка », — рассказала Линда Хардвик, директор по коммуникациям в зоопарке Финикс.

Билет на такую экскурсию обойдется в 65 долларов с машины, это около 4 800 рублей. А в авто можно вместить всех членов небольшой семьи. В день зоопарк посещает около 650 автомобилей, несмотря на такое большое количество, благодаря новому виду посещения, удается соблюдать необходимую дистанцию.