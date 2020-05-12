Ученые обнаружили аномальные изменения в кишечнике у зараженных коронавирусом

Москва, 12 мая. Аномальные изменения наблюдаются в кишечнике у некоторых заболевших пневмонией нового типа. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты научной работы в журнале Radiology.

Исследователи проанализировали истории болезней 414 пациентов с коронавирусом, у почти трети из них снимки компьютерной томографии показывали различные нарушения в работе кишечника.

Например, часть больных страдала пневматозом. При этом расстройстве газы проникают в стенку кишки, образуя там воздушные кисты.

Помимо этого, у нескольких пациентов были диагностированы нарушения образования желчи и ишемия кишечника.

Средний возраст наблюдаемых пациентов составил 57 лет, большинство из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По последним данным, в мире зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число жертв ранее неизвестного заболевания достигло 278 тысяч.

Пандемия COVID-19 началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Несмотря на принятые властями меры, инфекция быстро распространилась за пределы КНР, поразив большинство стран мира. На данный момент распространение заболевания в Китае прекратилось, наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США.