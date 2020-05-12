«Барселона» может купить Алексея Миранчука

Барселона, 12 мая. Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу одобрил трансфер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука. Об этом сообщает издание Don Balon.

По информации СМИ, «Барселона» может приобрести 24-летнего игрока уже в летнее трансферное окно. Переход пока не обсуждался с самим футболистом и с «Локомотивом». По предварительным оценкам, сделка обойдется «Барселоне» менее чем в 20 млн евро. Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает в 2021 году.

Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». На его счету 215 матчей, 34 гола и 44 результативных передачи в составе «железнодорожников» во всех турнирах. В активе игрока также 25 матчей в составе сборной России, за которую он забил пять голов и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Милан» заинтересован в приобретении Алексея Миранчука. Кроме того, интерес к молодому футболисту проявляли «Ювентус» и «Зенит».