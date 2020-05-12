Названа профессия, которая станет самой востребованной после пандемии коронавируса

Москва, 12 мая. Программисты в ближайшие несколько десятилетий будут самыми востребованными на рынке труда. Об этом рассказал директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.

По его словам, перспективы у этой специальности постоянно растут.

«Это одна из самых перспективных профессий ближайших 20–30 лет точно. Ее можно назвать профессией будущего. Именно эти специалисты будут двигать человечество вперед», — уверен Бакунов.

С его точки зрения, IT-сфера может измениться из-за массового перехода людей на удаленную работу во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Сложившаяся ситуация доказала, что программисты могут и на удаленке работать достаточно хорошо.

«В связи с этим у людей, которые живут в отдаленных регионах и малых городах, появилось больше шансов на хорошую работу в серьезных компаниях — это фундаментальный сдвиг», — резюмировал эксперт.

Вспышка коронавирусной инфекции, которая произошла в конце прошлого года в Китае, кардинально изменила привычный образ жизни людей. В странах, где были зафиксированы случаи заболевания инфекцией, введены ограничения. Так, в РФ введен режим самоизоляции, закрыты места массового скопления людей, в том числе рестораны, бары и кинотеатры, школьники и студенты продолжают обучение в дистанционном формате, а многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.