Донбасс, 12 мая. В Донецкой области местные жители отправили в травматологию группу пьяных бойцов ВСУ. Украинским солдатам на передовых втрое снизили продуктовое обеспечение. Из зоны конфликта продолжают вывозиться оружие и боеприпасы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики обстреляны украинскими военными в минувшие сутки с применением противотанковых ракетных комплексов, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. При этом вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня 10 раз.

В Верхнеторецком Нижнем повреждена электроподстанция, от которой запитана птицефабрика «Раздольная». Обстрел подстанции произведен целенаправленно в момент нахождения там работников электросетей. В управлении Народной милиции ДНР сообщили, что огонь вели военнослужащие 54-й механизированной бригады ВСУ из противотанкового ракетного комплекса. На западе Донецка поврежден жилой дом.

Местные жители избили пьяных «освободителей» из ВСУ

Жители подконтрольной украинскому правительству Авдеевки рассказали защитникам ДНР, как боец 54-й мехбригады ВСУ Лещенко совершил ДТП, в котором пострадали мирные граждане. Правонарушитель, участвуя в групповом распитии спиртных напитков, вызвался поехать за дополнительной порцией алкоголя. На военном внедорожнике Hummer «защитник» Украины протаранил гражданский ЗАЗ, в котором передвигалась женщина 1947 года рождения, она получила тяжелые травмы.

Еще один инцидент в зоне ответственности 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии. Трое выпивших бойцов самовольно отправились ночью за добавкой к застолью. При этом солдаты сбежали с боевого дежурства, которое должны были нести в районе села Талаковка на юге Донецкой области. Там у прибывших бойцов возник конфликт с жителями. Местные мужики оказались не робкого десятка, и в результате драки все украинские военные попали в госпиталь Мариуполя с травмами.

В подразделении ВСУ выявлена недостача оружия и боеприпасов

По информации Народной милиции ЛНР, в зоне дислокации 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ комиссия штаба северной оперативно-тактической группировки войск во время проверки организации несения службы и порядка хранения военного имущества выявила недостачу трех автоматов и более 3 000 патронов к ним. В настоящий момент командир бригады Мищенко опрашивается правоохранительными органами по поводу выявленного факта.

Следует отметить, что разведка армейских корпусов ДНР и ЛНР практически в ежедневном режиме фиксирует массовый вывоз оружия и боеприпасов из зоны конфликта. Как правило, вывезенное оседает в украинских криминальных группировках, а из передовых частей украинской армии списывается как уничтоженное в результате вражеских обстрелов.

Особо стоит отметить, что большинство оружия на руках праворадикальных и националистических группировок также из зоны Операции объединенных сил. Об этом свидетельствуют в том числе и данные украинских правоохранителей. Реальное количество оружия и боеприпасов на территории «спокойной» Украины неизвестно даже властям страны.

В одной из бригад ВСУ уменьшены нормы довольствия

В армейском корпусе ЛНР сообщают о недовольстве среди военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ из-за резкого снижения продуктового обеспечения. Суточная норма продуктов уменьшена для всех, и даже для пребывающих на переднем крае военнослужащих, почти в три раза.

С целью снижения напряженности на передовой командир бригады Иван Гараз направил на передний край своего заместителя по тылу разъяснить командирам, почему уменьшено продуктовое обеспечение. Сами причины такой ситуации не называются, но украинские СМИ еще в начале апреля сообщали, что в связи с эпидемией коронавируса и введенными карантинными мероприятиями поставщики продовольствия в армию массово отказываются от исполнения контрактов.