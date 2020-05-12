Выплаты семьям с ребенком в 10 тыс. рублей коснутся 27 млн россиян

Санкт-Петербург, 12 мая. Единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 15 лет будут предоставляться без барьеров и коснутся 27 миллионов россиян. Об этом во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» заявил замглавы комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

По его словам, предложенные президентом на фоне эпидемии коронавируса меры носят комплексный характер.

«Единоразовая выплата в 10 тысяч рублей коснется 27 миллионов. Будет предоставляться без адреса и всем, это говорит о том, что не будет барьеров, которые не позволят той или иной семье получить меры поддержки», — сказал Рыбальченко.

Для детей старше 15 лет также предусмотрены меры поддержки, если они обучаются в средних и высших учебных заведениях.

Рыбальченко поддержал идею возможного расширения перечня применения материнского капитала, который, в частности, можно направить на получение образования.

«В семье с первым ребенком образование – это далекая история, а вопрос с жильем у многих может быть решен. Недавно мы на рабочей группе обсуждали, я высказал предложения, что можно направить средства на продолжение высшего образования родителей, в первую очередь матери», — подчеркнул он.

Кроме того, он прокомментировал распространение зарплатных кредитов на некоммерческие организации. По мнению Рыбальченко, в этом нет ничего удивительного, поскольку многие НКО предоставляют аналогичные бизнесу услуги, в том числе в сфере образования.