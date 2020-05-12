Доктор Менделевич объяснил необходимость масштабного тестирования

Санкт-Петербург, 12 мая. Масштабное тестирование на коронавирус позволит выявлять заболевание на ранних стадиях и сразу оказывать необходимую помощь, заявил депутат Госдумы, известный врач-психиатр Борис Менделевич.

Менделевич принял участие в онлайн-пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной новым мерам поддержки и выходу из самоизоляции. Врач признался, что является ярым апологетом тестирования.

«Массовое тестирование нужно, чтобы выявлять больных на самых легких стадиях заболевания. Тогда мы сможем оказать им всю необходимую помощь, не нужно будет затрачивать объемы реанимационной помощи, не нужно будет лечить в больницах. Будем отслеживать контакты, прерывая цепочку заражений», — объяснил специалист.

По словам Менделевича, производство тестов в России постоянно наращивается. В настоящий момент производители работают по 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Также в ходе пресс-конференции Менделевич оценил эффективность масочного режима. По его словам, ношение маски является одним из самых эффективных способов обезопасить себя от заражения инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусом.