Нацбанк Украины угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка

Киев, 12 мая. Национальный банк Украины заявил о трех нарушениях при продаже Сбербанка российскому правительству. Речь идет о приобретении Банком России контрольного пакета акций Сбербанка.

Претензии украинского Нацбанка связаны с тем, что правительство РФ не уведомило НБУ за три месяца до приобретения существенного участия в АО «Сбербанк» об этой сделке, во вторых, не согласовало с НБУ приобретение существенного участия в банке, и, наконец, не подало в НБУ копию договора (сделки), на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

Теперь Нацбанк Украины требует объяснений и соответствующих документов. Запросы регулятор уже направил в Минфин России и Сбербанк. Помимо этого, НБУ угрожает рассмотреть вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке, а именно в отношении украинской «дочки» Сбербанка.

Напомним, о продаже доли ЦБ РФ в капитале Сбербанка стало официально известно 11 февраля. В середине марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка. На выкуп контрольного пакета акций Сбербанка направлены ликвидные средства Фонда национального благосостояния. Большая часть денег, которая поступит из ФНБ на выкуп акций Сбербанка, вернется в бюджет РФ.