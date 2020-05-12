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Турция продолжает вербовать сирийских детей для пополнения рядов террористов ПНС Ливии

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Турция продолжает вербовать сирийских детей для пополнения рядов террористов ПНС Ливии

Группировка «Дивизия султан Мурад», поддерживаемая Турцией, вербует несовершеннолетних для участия в боевых действиях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии, сообщает издание Al-Monitor. В арабском сегменте СМИ также говорится, что протурецкие боевики перебрасывают сирийцев в североафриканское государство для консолидации сил премьер-министра Файеза Сарраджа против фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Не достигшим совершеннолетия молодым людям обещают крупные гонорары за «работу» на ПНС, основным «поставщиком» сирийских подростков в Ливию выступает вооруженное формирование «Дивизия султан Мурад». Подразделения так называемой сирийской оппозиции, в которой состоят бандиты и джихадисты, контролируются турецким правительством, которое выступает против президента Башара Асада. По данным журналистов информационного агентства Arab News, боевики выдают детям поддельные паспорта перед отправкой в Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал под названием «SOHR отмечает рост численности убитых в Ливии сирийских наемников ПНС и Турции». Сирийская обсерватория по правам человека подтвердила гибель 13 сирийских детей, которых завербовали в ряды джихадистов подконтрольные Турции группировки, входящие во второй корпус Сирийской национальной армии.

Турция продолжает вербовать сирийских детей для пополнения рядов террористов ПНС Ливии

Исполнительный директор и основатель «Центра мониторинга и анализа на Ближнем Востоке» Сет Дж. Францман считает, что главной целью военной интервенции Анкары в Ливии является захват нефтяных месторождений и получение прав на газ. Помимо этого, турецкое правительство заинтересовано в выводе сирийских боевиков из Идлиба и с собственной территории, а для этого необходим внешний враг.

«Анкара пытается угрожать расширением операции в Ливии, куда постоянно перебрасывает военную технику в обход оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии, в надежде, что война с ЛНА приведет к европейской поддержке Турции или уступкам России в Идлибе. Турция использовала эти угрозы в прошлом, чтобы добиться лояльности со стороны Евросоюза и США», — объяснил он в разговоре с арабскими журналистами.

В начале 2020 года о вербовке и переброске сирийских детей в Ливию писала газета Jesrpress. Журналисты сообщили о гибели 17-летнего мальчика из бандформирования «Дивизия султан Мурад» во время боевых действий в Ливии. Тело несовершеннолетнего было передано семье через Турцию. Однако Анкара до сих пор не прокомментировала предъявленные по этому поводу обвинения.

Турция продолжает вербовать сирийских детей для пополнения рядов террористов ПНС Ливии

По мнению Францмана, вышеприведенные данные являются прямым свидетельством, что Турция, наряду с другими странами, безнаказанно разжигает войну в североафриканском государстве, невзирая на попытки различных международных организаций ввести эмбарго на эскалацию ливийского кризиса. Эксперт подчеркнул, что президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится использовать Ливию в качестве площадки для отработки новых дронов, например, типа Bayraktar.

«Для Анкары Ливия является возможностью попробовать себя в прокси-войне. Это своеобразный способ отвлечься от неудач в Идлибе», — объяснил он.

В заключении статьи New Arab говорится, что факт вербовки и отправки сирийских детей воевать на стороне террористов ПНС в Ливии противоречит основным международным нормам, а именно Факультативному протоколу ООН к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах.

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