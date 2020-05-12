Группировка «Дивизия султан Мурад», поддерживаемая Турцией, вербует несовершеннолетних для участия в боевых действиях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии, сообщает издание Al-Monitor. В арабском сегменте СМИ также говорится, что протурецкие боевики перебрасывают сирийцев в североафриканское государство для консолидации сил премьер-министра Файеза Сарраджа против фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Не достигшим совершеннолетия молодым людям обещают крупные гонорары за «работу» на ПНС, основным «поставщиком» сирийских подростков в Ливию выступает вооруженное формирование «Дивизия султан Мурад». Подразделения так называемой сирийской оппозиции, в которой состоят бандиты и джихадисты, контролируются турецким правительством, которое выступает против президента Башара Асада. По данным журналистов информационного агентства Arab News, боевики выдают детям поддельные паспорта перед отправкой в Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал под названием «SOHR отмечает рост численности убитых в Ливии сирийских наемников ПНС и Турции». Сирийская обсерватория по правам человека подтвердила гибель 13 сирийских детей, которых завербовали в ряды джихадистов подконтрольные Турции группировки, входящие во второй корпус Сирийской национальной армии.

Исполнительный директор и основатель «Центра мониторинга и анализа на Ближнем Востоке» Сет Дж. Францман считает, что главной целью военной интервенции Анкары в Ливии является захват нефтяных месторождений и получение прав на газ. Помимо этого, турецкое правительство заинтересовано в выводе сирийских боевиков из Идлиба и с собственной территории, а для этого необходим внешний враг.

«Анкара пытается угрожать расширением операции в Ливии, куда постоянно перебрасывает военную технику в обход оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии, в надежде, что война с ЛНА приведет к европейской поддержке Турции или уступкам России в Идлибе. Турция использовала эти угрозы в прошлом, чтобы добиться лояльности со стороны Евросоюза и США», — объяснил он в разговоре с арабскими журналистами.

В начале 2020 года о вербовке и переброске сирийских детей в Ливию писала газета Jesrpress. Журналисты сообщили о гибели 17-летнего мальчика из бандформирования «Дивизия султан Мурад» во время боевых действий в Ливии. Тело несовершеннолетнего было передано семье через Турцию. Однако Анкара до сих пор не прокомментировала предъявленные по этому поводу обвинения.

По мнению Францмана, вышеприведенные данные являются прямым свидетельством, что Турция, наряду с другими странами, безнаказанно разжигает войну в североафриканском государстве, невзирая на попытки различных международных организаций ввести эмбарго на эскалацию ливийского кризиса. Эксперт подчеркнул, что президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится использовать Ливию в качестве площадки для отработки новых дронов, например, типа Bayraktar.

«Для Анкары Ливия является возможностью попробовать себя в прокси-войне. Это своеобразный способ отвлечься от неудач в Идлибе», — объяснил он.

В заключении статьи New Arab говорится, что факт вербовки и отправки сирийских детей воевать на стороне террористов ПНС в Ливии противоречит основным международным нормам, а именно Факультативному протоколу ООН к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах.