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19:06 12 Мая 2020

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. События дня. ФАН-ТВ

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ФСБ задержала 19-летнего парня за подготовку терактов

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ России предотвратила теракт в городе Кимры Тверской области. Силовики задержали 19-летнего юношу, причастного к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Как сообщили в Центре общественных связей, у задержанного изъяты: травматический пистолет ПМ с самодельными боевыми патронами, зажигательные смеси по типу коктейля Молотова, холодное оружие и средства связи. Кроме того, в руки правоохранительных попали дневники, содержащие информацию о планах преступлений. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к теракту», он находится под стражей.

У Дмитрия Пескова подтвердился COVID-19

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. События дня. ФАН-ТВ

COVID-19 подтвердился у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Очередной тест на коронавирус показал положительный результат, сейчас представитель Кремля находится в больнице и проходит лечение. Ситуацию Песков прокомментировал коротко.
«Да, я заболел. Лечусь», — сказал пресс-секретарь президента России (цитата по ТАСС).
В рядах представителей власти и первых лиц государства этот случай не единственный. Ранее с подтвержденным коронавирусом в больницу попал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Глава кабмина продолжает работать, находясь на лечении, врачи констатируют положительную динамику. COVID-19 подтвердился также у главы Минстроя Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой, в легкой форме вирус перенес глава Ленинградской области Александр Дрозденко, а также ряд других чиновников и сенаторов.

На Госуслугах появился раздел для заявлений на выплаты

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. События дня. ФАН-ТВ

Оформить разовую выплату на ребенка от трех до 15 полных лет стало проще. На портале Госуслуг появился соответствующий раздел, где можно подать заявление. Как сообщает Министерство коммуникаций и связи, сервис уже запущен и работает. Хотя указание о назначении дополнительных выплат президент озвучил только вчера, а правительство утвердило его сегодня утром. Напомним, разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка можно получить с первого июня по первое октября. Также, согласно распоряжению президента, по пять тысяч рублей в месяц полагается на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Семьи могут получить компенсацию за апрель, май и июнь.