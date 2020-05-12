ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ задержала 19-летнего парня за подготовку терактов ФСБ России предотвратила теракт в городе Кимры Тверской области. Силовики задержали 19-летнего юношу, причастного к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Как сообщили в Центре общественных связей, у задержанного изъяты: травматический пистолет ПМ с самодельными боевыми патронами, зажигательные смеси по типу коктейля Молотова, холодное оружие и средства связи. Кроме того, в руки правоохранительных попали дневники, содержащие информацию о планах преступлений. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к теракту», он находится под стражей.

У Дмитрия Пескова подтвердился COVID-19 COVID-19 подтвердился у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Очередной тест на коронавирус показал положительный результат, сейчас представитель Кремля находится в больнице и проходит лечение. Ситуацию Песков прокомментировал коротко. «Да, я заболел. Лечусь», — сказал пресс-секретарь президента России (цитата по ТАСС). В рядах представителей власти и первых лиц государства этот случай не единственный. Ранее с подтвержденным коронавирусом в больницу попал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Глава кабмина продолжает работать, находясь на лечении, врачи констатируют положительную динамику. COVID-19 подтвердился также у главы Минстроя Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой, в легкой форме вирус перенес глава Ленинградской области Александр Дрозденко, а также ряд других чиновников и сенаторов.