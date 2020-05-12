ФСБ предотвратила теракт в Тверской области. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ задержала 19-летнего парня за подготовку терактов
ФСБ России предотвратила теракт в городе Кимры Тверской области. Силовики задержали 19-летнего юношу, причастного к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих. Как сообщили в Центре общественных связей, у задержанного изъяты: травматический пистолет ПМ с самодельными боевыми патронами, зажигательные смеси по типу коктейля Молотова, холодное оружие и средства связи. Кроме того, в руки правоохранительных попали дневники, содержащие информацию о планах преступлений. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к теракту», он находится под стражей.
У Дмитрия Пескова подтвердился COVID-19
COVID-19 подтвердился у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Очередной тест на коронавирус показал положительный результат, сейчас представитель Кремля находится в больнице и проходит лечение. Ситуацию Песков прокомментировал коротко.
«Да, я заболел. Лечусь», — сказал пресс-секретарь президента России (цитата по ТАСС).
В рядах представителей власти и первых лиц государства этот случай не единственный. Ранее с подтвержденным коронавирусом в больницу попал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Глава кабмина продолжает работать, находясь на лечении, врачи констатируют положительную динамику. COVID-19 подтвердился также у главы Минстроя Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой, в легкой форме вирус перенес глава Ленинградской области Александр Дрозденко, а также ряд других чиновников и сенаторов.
На Госуслугах появился раздел для заявлений на выплаты
Оформить разовую выплату на ребенка от трех до 15 полных лет стало проще. На портале Госуслуг появился соответствующий раздел, где можно подать заявление. Как сообщает Министерство коммуникаций и связи, сервис уже запущен и работает. Хотя указание о назначении дополнительных выплат президент озвучил только вчера, а правительство утвердило его сегодня утром. Напомним, разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка можно получить с первого июня по первое октября. Также, согласно распоряжению президента, по пять тысяч рублей в месяц полагается на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Семьи могут получить компенсацию за апрель, май и июнь.