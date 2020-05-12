Москва, 12 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что невозможно предсказать дальнейший сценарий развития эпидемии коронавирусной инфекции из-за ее хаотичного поведения. По его словам, коронавирус ведет себя очень странно и не логично, поэтому сейчас невозможно делать прогнозы о сроках окончания эпидемии.

«Кто-то не заметил инфекции, а кто-то умер. В той же группе риска пожилых и хронических больных: кто-то быстро выздоравливает, а кто-то нет», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 286 тысяч человек.

В России выявлено 232 тысячи случаев, более двух тысяч человек умерли. Порядка 43 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.