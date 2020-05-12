Выход из самоизоляции по коронавирусу: как оформить выплату на детей и зачем нужны маски

Новые меры поддержки граждан и бизнеса и выход России из режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19. Эти темы обсуждались в ходе очередного онлайн-эфира, который провели во вторник, 12 мая, Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот».

Круглый стол с участием политиков и экспертов был посвящен мерам поддержки граждан и бизнеса, озвученным ранее президентом России Владимиром Путиным. Напомним, 11 мая президент объявил о завершении периода нерабочих дней, введенных в конце марта из-за распространяя коронавируса, а также рассказал о новых мерах поддержки граждан (в том числе семей с детьми) и предпринимателей.

Исполняя поручение президента, правительство России уже утвердило решение о дополнительных выплатах на детей. Как онлайн оформить выплату в десять тысяч рублей на ребенка от трех до 15 лет, также читайте в материале ФАН.

Модераторами дискуссии в пресс-центре «Патриот» выступили гендиректор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицын.

Гостями эфира стали:

— член Совета Федерации, сенатор от Брянской области Сергей Калашников; — депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич; — член генсовета, председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловая Россия» Екатерина Авдеева; — уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова; — гендиректор Института научно-общественной экспертизы, зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко; — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева; — глава центра «Мир семьи», заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора; — певица и общественный деятель Диана Гурцкая.

Калашников: С вертолета разбрасывать деньги не надо

Высоко оценил меры поддержки, предложенные президентом, сенатор от Брянской области Сергей Калашников.

«Мировая практика, в том числе и наша, практика СССР, выработала огромное количество методов дифференцированной помощи гражданам, — отметил политик. — С вертолета, конечно, разбрасывать деньги не надо — должны быть четкие целевые выплаты, что мы и видим в данном случае».

Цель этих выплат — в первую очередь помочь людям, которым в полном смысле слова не хватает денег на еду. Второе — это поддержка бизнеса, создающего условия для жизни людей, говорит Калашников.

«Вторая цель достигается при помощи налоговых послаблений, доступных кредитов и различных преференций», — рассказал он.

Представитель «Деловой России» Екатерина Авдеева подчеркнула, что меры, предложенные президентом, носят адресный характер и имеют социальную направленность.

«Можно говорить о сбалансированности предложенных мер, — отметила она. — То, что меры были приняты, очень важно для всех людей, в том числе для предпринимателей».

При этом Авдеева считает, что необходимы дополнительные меры, которые помогут стимулировать экономику.

«Деловые объединения подготовили целые пакеты предложений по мерам поддержки, и еще не все эти меры нашли реализацию в указах и распоряжениях», — рассказала она.

По мнению Калашникова, при введении дополнительных мер поддержки нужно смотреть, чтобы в отчетах предпринимателей (например, о сохранении 90% персонала) не было показухи и завышенных показателей.

Чтобы дети были счастливы

Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова высоко оценила меры поддержки семей с детьми.

«То, что озвучил президент, меня порадовало. Это расширенный спектр мер», — отметила Литвинова, перечислив выплаты, на которые могут претендовать семьи с детьми.

Она также рассказала, что все дети Ленобласти, вне зависимости от того, местные они, или дети мигрантов, бесплатно получают продукты питания. Детский омбудсмен добавила, что в дополнение к мерам, озвученным президентом, в области есть свой пакет помощи семьям с детьми.

«Очень хочется, чтобы в каждой семье дети были счастливы. И чтобы был мир на земле», — рассказала она о том, чего хотелось бы в идеале.

Зачем нужны маски

Одной из мер постепенного выхода из режима самоизоляции власти многих стран считают повсеместное ношение защитных масок, что позволяет избежать новой вспышки коронавирусной инфекции. Эту меру всячески поддерживает депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

«Маски — это один из самых эффективных способов обезопасить себя от заражения инфекционными заболеваниями, — говорит он. — Да, по всем законам эпидемиологии маски должны носить только больные, об этом постоянно говорит ВОЗ. Но есть одно большое НО. По статистике примерно 45% всех инфицированных — либо с легкой формой, либо, чаще всего, бессимптомные. Если бессимптомный носитель COVID, не зная, что он болен, не надевает маску, он становится опасным источником заражения. Он посещает общественные места, общается с родственниками и друзьями, происходит серьезный обмен инфекцией. Поэтому масочный режим — это строго обязательная вещь для профилактики».

Помощь врачам

Высказался Менделевич и о мерах поддержки медиков, которые озвучил Владимир Путин.

По словам депутата, эту помощь нужно разделить на две сферы. Первое — это помощь регионам в приобретении оборудования. Здесь, по словам Менделевича, все делается своевременно, деньги выделяются вовремя.

«Есть запас коек, в том числе реанимационных, есть запас аппаратов ИВЛ. Все делается, как положено», — рассказал он.

Второй вопрос — это материальное стимулирование врачей и всех медработников.

«Здесь, к сожалению, происходят сбои, — говорит он. — В соцсетях ко мне обращаются: мол были обещаны выплаты, а их нет. Это недопустимо».

Отметим, о строжайшей ответственности за подобные нарушения говорил в своем выступлении Владимир Путин. В Госдуме следят, чтобы все поручения президента реально выполнялись.

Нужно ли тестирование

На вопрос о необходимости массового тестирования Менделевич ответил, что является горячим сторонником подобной тактики.

«Я об этом говорю с января, ориентируясь на опыт Южной Кореи. То, что делается сейчас, очень хороший пример того, как нужно бороться с пандемией», — порадовался участник дискуссии тому, что РФ по этому показателю вышла на одно из ведущих мест в мире.

По словам Менделевича, проводить массовые тестирования нужно в первую очередь бесплатно за счет государства, а также за счет работодателей. Высказался политик и по поводу высокой смертности среди медиков от коронавируса, тенденция, характерная для всех стран.

«К сожалению, это неизбежный риск. Особенно, если человек на передовой», — оценил подвиг врачей депутат.

Он также подчеркнул, что этот риск должен достойно оплачиваться, в зависимости от степени опасности участка, на котором работает тот или иной сотрудник.

Стоит ли винить Китай

Относительно «вины» Китая в распространении коронавируса, а также заявлений об искусственном происхождении COVID-19, по словам Менделевича, у него позиция простая.

«Любое обвинение должно строиться на фактах. Если у кого-то эти факты есть, как говорится, — карты на стол. Нужно эти факты предъявить. Нас тоже постоянно в чем-то огульно обвиняют. Говорить о чем-либо, не предъявляя мало-мальски убедительных фактов, это, честно говоря, смешно», — говорит он.

Облегчение для миллионов российских семей

Зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко рассказал о комплексной поддержке семей с детьми, упомянув о выплатах, о которых ранее говорил президент. По мнению члена ОП, возможно, перечень тех, кому будет предоставлена помощь, в дальнейшем будет расширен.

Также он высказался за то, чтобы расширить использование маткапитала, в том числе на продолжение высшего образования родителей, в первую очередь матери. Кроме того, Рыбальченко призвал ввести адресные меры поддержки частного образования, в том числе частных детских садов.

О необходимости мер поддержки семей с детьми высказалась певица и общественный деятель Диана Гурцкая.

«Хочу сказать от всех матерей искреннее спасибо Владимиру Владимировичу, — сказала Гурцкая. — Спасибо, что родители не остались один на один со своими проблемами. Мы в новой конституции прописали защиту детства, и это не пустые слова. Не могу выразить, какое облегчение сейчас испытывают миллионы российских семей, и за это огромное спасибо».

С Гурцкой согласилась глава центра «Мир семьи» Ирина Киркора.

«Это хорошее подспорье для семей, которые зачастую потеряли возможность получения дохода на протяжении режима самоизоляции», — отметила она по поводу выплат на детей от трех до 15 лет.

В то же время она поддержала семьи, где есть школьники или студенты 16—18 лет, которые находятся дома и лишены возможности работать, но выплаты на которых не предусмотрены.

«Хотелось бы, чтобы эта помощь была распределена не до 15 лет, а до 18. Думаю, это логично», — считает она.

Высказалась Киркора также по поводу требования носить в общественных местах маски и одноразовые перчатки. По ее словам, эти аксессуары должны быть в первую должны доступны, в том числе по цене. (Приводим инфографику, показывающую в какую «копеечку» влетают одноразовые средства защиты, если использовать их строго по правилам).

«Важно понимать необходимость доступности масок и перчаток, — говорит Кикора — Считаю, что пока они недоступны с учетом их стоимости в Москве и в тех регионах, где долгое время масок не было в продаже. Одноразовая маска стоит до 50 рублей. Я не медик, мне сложно говорить, насколько эффективно ее использование, когда носишь ее по дороге на работу и с работы, если срок для маски — два часа. Если ее положить в карман и второй раз использовать, насколько она безопасна? Эти вопросы требуют прояснения».

Эксперт также рассказала, что проблемы с масками касаются в том числе детей, поскольку защитить ребенка — это задача родителей.

Проблема семейного насилия

Кикора рассказала также об увеличении проблем психологического свойства, связанных с режимом самоизоляции.

«У нас очень много проблем, которые возникли с точки зрения психологического общения членов семьи, длительное время находящихся в одном пространстве. Тема роста насилия в семье выходит на первый план. У нас есть программы занятости, чтобы можно было на какое-то время занять ребенка, можно подключиться родителям, чтобы снизить напряжение, чтобы найти точки, когда обстановку в семье можно сделать чуть комфортней, снять тревогу и напряжение. Для этого организуются группы, горячие линии», — призывает Киркора пользоваться помощью специалистов.

Спасти бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала о проблемах столичного бизнеса.

«Москва пострадала в большей степени, малый и средний бизнес пострадал колоссально, так как люди перестали пользоваться услугами. Мы сосредоточены на конкретных мерах, направленных на те отрасли, которые больше всего пострадали», — говорит она.

По мнению московского бизнес-омбудсмена, помощь должна быть системной, включающей в себя значительные послабления в налоговой сфере. Кроме того, по мнению Минеевой, требования Роспотребнадзора для ресторанов, парикмахерских и других предприятий сферы услуг сильно завышены.

«Предприниматели говорят: как мы можем открыться, если невозможно работать! Мы ведем диалог с Роспотребнадзором. В других регионах работают многие ТК, парикмахерские, мы перенимаем опыт других, чтобы объяснить, что Москва готова поэтапно выходить из самоизоляции. Наши предприниматели просят им помочь, они готовы работать с соблюдением всех норм», — говорит она.

Бонус: как подать заявление на 10 тыс. руб. для детей с 3 до 15 лет

Выплату можно получить, оформив соответствующее заявление через портал госуслуг или в Пенсионном фонде: как онлайн, так и в местном отделении ПФП.

Чтобы получить выплату через сайт госуслуг, там необходимо зарегистрироваться. Затем нужно войти в свою учетную запись и найти в поиске услугу по выплате десяти тысяч рублей на ребенка от трех до 15 лет.

После этого необходимо заполнить электронную форму заявления, указав паспортные данные и возраст ребенка. Также потребуется СНИЛС и контактная информация родителя-заявителя. Нужно также указать реквизиты банковского счета для последующего перечисления денег.

После этого, проверив внесенные данные, нужно отправить заявление и ожидать начала выплат. Они начнутся с 1 июня 2020 года.