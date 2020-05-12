Врач Менделевич назвал самый эффективный способ профилактики коронавируса

Санкт-Петербург, 12 мая. Ношение маски является одним из самых эффективных способов обезопасить себя от заражения инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусом, заявил депутат Госдумы, известный врач-психиатр Борис Менделевич.

Менделевич принял участие в онлайн-пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной новым мерам поддержки и выходу из самоизоляции. В ряде регионов было введено требование об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах. Врач оценил эффективность ношения масок.

«Маски — это один из самых эффективных способов обезопасить себя от заражения инфекционными заболеваниями. По всем законам эпидемиологии маски должны носить строго больные люди, об этом постоянно говорит ВОЗ. Есть одно большое «но», которое нам не позволяет сделать именно так. По статистике, примерно 45% всех инфицированных либо с легкой формой, либо чаще всего бессимптомные. Если бессимптомный человек, не зная, что он больной, не надевает маску, он становится очень опасным источником заражения», — объяснил Менделевич.

Врач подытожил, что масочный режим является строго обязательной мерой профилактики.

Кроме того, специалист рассказал, какая помощь оказывается врачам. Он отметил, что помощь в приобретении регионами оборудования оказывается своевременно. Также в регионах есть запас коек, в том числе реанимационных, и аппаратов ИВЛ.

Однако существуют сбои в обеспечении врачей и медработников, рассказал Менделевич. Депутат выразил надежду, что после заявления президента РФ подобные недоразумения будут устранены.