Москва, 12 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что эпидемия коронавируса спровоцировала новую «крайне заразную болезнь». По его словам, пандемия коронавируса привела к возникновению панических настроений у отдельных граждан. Позднее эта «заразная болезнь» начала распространять в обществе.

«Сегодняшняя ситуация с пандемией, новым коронавирусом, выявила еще одну инфекционную и крайне заразную болезнь. Это паника… Почему паникеров всегда расстреливали перед строем? Потому что это заразно. Это куда опаснее, чем коронавирус. Паникер погубит куда больше жизней», — сказал Мясников в эфире программы «О самом главном».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. От коронавируса умерли более 286 тысяч человек.

На территории РФ выявлено 232 тысячи случаев, более двух тысяч человек скончались. Более 43 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения заболевания в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.