Москва, 12 мая. Китайские журналисты предупредили, что попытка со стороны Японии разрешить с Россией территориальный спор обернется большими проблемами для Токио. Перевод материала Sohu предоставила «ПолитРоссия».

В течение длительного времени Япония пытается решить вопрос с Курильскими островами, которые являются частью России, и продолжает считать эти территории своими. В Москве неоднократно говорили, что Курилы были и будут частью РФ.

«Сможет ли Япония использовать силу, чтобы вырвать желаемое из железной хватки русского медведя?» — интересуются китайские аналитики.

В материале отмечается, что российские власти никогда не скрывали своей позиции по островам и неоднократно предупреждали, что они никому и никогда не будут переданы. Чтобы подтвердить решительность своих намерений Москва разместила на Курилах зенитные и противокорабельные ракетные комплексы. Таким образом, регион был превращен в важнейший форпост страны в Тихом океане. Япония не смогла скрыть своих эмоций.

«Япония пытается вести себя максимально доброжелательно по отношению к России, однако это не более чем маска. Токио крайне раздражен и не оставляет надежд отобрать Курилы. По всей видимости, именно такую цель перед собой поставил Синдзо Абэ», — отмечается в Sohu.

Журналисты подчеркивают, что Москва ни в коем случае не поддастся на дипломатические уловки Токио и раздавать свои территории не будет. Японские военные силы не смогут противостоять армии РФ с ее современным и мощным вооружением, уверены китайские аналитики. С их точки зрения, России нужно будет всего лишь сутки, чтобы преподать урок своему противнику.