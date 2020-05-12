Организаторы «Бессмертного полка» передадут в СК данные о загружавших фото нацистов

Москва, 12 мая. Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» планируют передать в Следственный комитет РФ список IP-адресов, с которых были отправлены анкеты с фотографиями офицеров вермахта. Об этом заявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

«Благодаря службе безопасности наших сайтов и самого проекта шествия «Бессмертного полка онлайн» мы зафиксировали все IP-адреса», — заявил Хуторской

Организаторы акции рассказали, что на онлайн-платформу шествия было совершено несколько хакерских атак. В результате действий хакеров были израсходованы ресурсы виртуального сервера, и сайт оказался под угрозой отключения.

«Особенно кощунственно со стороны злоумышленников выглядели эти атаки 9 мая, когда с 6 до 9 часов утра по московскому времени на сайт поступило свыше 90 миллионов запросов, это где-то 18,5 тыс. запросов в секунду», — говорится в сообщении.

Службе безопасности удалось установить, что для атак были использованы 646 уникальных IP-адресов европейских стран, в числе которых Германия, Нидерланды, Финляндия и Украина.