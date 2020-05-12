Главные новости 12 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 12 мая.

Владимир Путин ранее объявил, что общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая. Титов заявил, что полный возврат к работе в регионах случится не ранее середины июня.

Общее число выявленных случаев в нашей стране возросло до 232 243. В России за сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса.

В Интернете ранее появился видеоролик, на котором группа отдыхающих готовит шашлыки на загородной базе отдыха. Вице-мэра Новороссийска уволили после участия в приготовлении шашлыков во время карантина.

Пандемия коронавируса и закрытие границ почти полностью прекратили торговлю запрещенными веществами в индийском штате Гоа. Отъезд туристов принес неожиданное благо Индии.

Полицейские попытались завладеть личными данными евреев города Коломыя. Украинские полицейские объявили охоту на евреев Ивано-Франковщины.

Сообщается о пяти погибших в отделении реанимации. ВИДЕО: кадры с места пожара в больнице Святого Георгия. ФАН-ТВ.

ФСБ России предотвратила теракт в городе Кимры Тверской области. Причастный к планируемой атаке задержан. ФСБ предотвратила теракт в Кимрах в Тверской области.

Во время пожара в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек. Пять человек погибли на пожаре в петербургской больнице.

В посольстве сообщили, что обратились к чешской стороне с просьбой предоставить сотруднику российской дипмиссии охрану. Устроенная чешскими СМИ травля привела к тому, что дипломат из РФ начал получать угрозы.

В районе поселка Элите под Красноярском в ДТП погиб генеральный директор АО «Исторический квартал» Кирилл Бучель. Гендиректор «Исторического квартала» Бучель погиб под Красноярском.