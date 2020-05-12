ФАН представляет новых претендентов на победу в малом конкурсе «Хорошие новости России»

На этот раз номинантами конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России» стали работы региональных журналистов, так или иначе связанные с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурсная комиссия Федерального агентства новостей отобрала десять номинантов очередного этапа малого конкурса «Хорошие новости России». Ими стали авторы публикаций и сюжетов, которые прислали заявки на участие в оперативном конкурсе на почту goodrussia@riafan.ru, а также журналисты, чьи работы были отмечены профессиональным жюри.

Все материалы, участвующие в нынешнем конкурсе, вышли в свет в период с 29 апреля по 12 мая 2020 года. А потому в каждом из них звучит тема Великой Отечественной войны. Читателям ФАН в течение ближайшей недели предстоит выбрать, какой материал, по их мнению, наиболее достоин победы в нашем конкурсе, поощряющем региональных журналистов за освещение позитивной повестки.

Онлайн-голосование под этой публикацией завершится в 23 часа 59 минут 18 мая. Имена победителей озвучим 19-го числа. Традиционно автор, набравший больше всего голосов, получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей, приз за второе место составит 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

Итак, на победу в малом конкурсе «Хорошие новости России» на этот раз претендуют:

Валерия Клипперт, автор фоторепортажа «75-летие Великой Победы в Калининграде в условиях самоизоляции», опубликованного на сайте НТРК «Каскад»;

Юрий Кремнев, автор заметки «У деревни Кирово…», опубликованной в газете «Псковская провинция»;

Майя Тимченко, автор публикации «Навечно в монументе», вышедшей в газете «Крайний Север»;

Мария Пантелеева, Александр Лимасов, авторы сюжета «Тюменских ветеранов поздравили словом и делом», вышедшего на телеканале «Регион-Тюмень»;

Татьяна Гриднева, автор материала ««Дойдем до Берлина»: какие военные плакаты создали в Куйбышеве», вышедшего в «Самарской газете»;

Катерина Мелихова, Илья Гурьев, авторы сюжета «29 мини-парадов устроили в Липецке под окнами домов ветеранов», вышедшего на ТРК «Липецкое время»;

Виктор Грошев, автор статьи «На плечи взяв нелегкий груз эпохи…», опубликованной в «Калужских губернских ведомостях»;

Катерина Кошкина, автор статьи «Спешите делать добро», опубликованной в газете «Советская Сибирь» (Новосибирск);

Анна Соколова, автор статьи «Спустя 75 лет иркутянка нашла письмо отца с фронта», опубликованной в газете «Областная» (Иркутск);

Николай Пигарев, автор публикации «В Сибири не было войны...», вышедшей в «Томских новостях».

ФАН желает всем номинантам конкурса «Хорошие новости России» удачи и приглашает региональных журналистов активнее участвовать в новых этапах этого профессионального соревнования. Напомним, малый конкурс «Хорошие новости России» проводится дважды в месяц по вторникам, следующий этап запланирован на 26 мая. Также участвуйте в одноименном большом конкурсе, где денежные призы составляют по 100 тысяч рублей.