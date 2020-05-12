Доктор Мясников назвал бредом лечение коронавируса парами водки

Москва, 12 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что вдыхание паров водки не способно вылечить человека от коронавирусной инфекции.

Ранее в Сети был опубликован ролик, на кадрах которого запечатлен русскоговорящий мужчина, называющий себя врачом. Мужчина утверждал, что он смог за один день «победить» коронавирус с помощью ингаляций парами водки.

Мясников назвал бредом данный метод лечения, отметив, что водка имеет другое предназначение.

«Какой-то наш мужик в Италии водкой дышит. Мы же советские люди! Мы знаем, что надо с водкой делать», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 286 тысяч человек.

На территории России выявлено более 232 тысяч случаев, более двух тысяч человек скончались. Порядка 43 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения заболевания в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.