Януковича заочно арестовали по делу Евромайдана

Киев, 12 мая. Печерский районный суд Киева заочно арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Евромайдана.

Об аресте политика суд попросила сторона обвинения. Адвокаты Януковича, в свою очередь, ходатайствовали об обеспечении участия своего подзащитного в заседании с помощью видеотрансляции. Помимо этого, они заявили отвод прокурорам, однако суд не только отказался удовлетворить требования юристов, но обвинил их в попытке затянуть процесс.

Один из адвокатов экс-президента Александр Горошинский заявил, что данные прокуроров об объявлении их подзащитного в международный розыск не соответствуют действительности, а без этого, как пояснил он, заочно избирать меру пресечения невозможно.

Отметим, что 4 мая Янукович был заочно арестован на 2 месяца по делу об «узурпации власти». Тогда об этом заявил журналистам еще один его адвокат Виталий Сердюк. Юрист уточнил, что решение об аресте было выявлено по инициативе Генпрокуратуры Украины, а точнее, «прокуроров, продолжающих выполнять задачи, поставленные бывшим руководством страны и бывшим генпрокурором Юрием Луценко».

Сердюк назвал это решение суда абсурдным и заверил, что оно будет обжаловано. По его мнению, вся работа прокуратуры Украины преследует только одну цель: «зацементировать версию событий 2014 года, выгодную предыдущей власти».

Напомним, Януковича обвинили в узурпации власти после того, как в 2010 году он добился восстановления президентской республики. В 2013 году в Киеве начались акции протеста из-за приостановки переговоров по ассоциации с Евросоюзом. События получили название Евромайдана и привели к масштабным беспорядкам и столкновениям в центре столицы Украины. Жертвами из стали около 80 человек. В феврале Янукович покинул страну. Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек.

В феврале этого года Янукович обратился к украинцам по случаю шестой годовщины расстрелов на Майдане. В своем заявлении он отметил, что массовые убийства в центре Киева стали «кульминацией борьбы за «светлое» будущее». При этом, как подчеркнул политик, для большей части украинцев эти протесты обернулись страшной трагедией, а организаторы государственного переворота «начали кровавый путь на Майдане» и «перенесли его на Донбасс».