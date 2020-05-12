Доктор Мясников посоветовал научиться жить с коронавирусом

Москва, 12 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников посоветовал учиться жить по-новому.

По его словам, в настоящее время невозможно предсказать дальнейший сценарий развития эпидемии коронавируса, поэтому следует принять эти обстоятельства и жить дальше.

«Невозможно предсказать поведение коронавируса. Можно сказать только одно — он останется вместе с нами, поэтому давайте учиться жить по-другому», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. От коронавируса скончалось более 286 тысяч человек.

В России выявлено более 232 тысяч случаев, более двух тысяч человек умерли. Около 43 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.