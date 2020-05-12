Мясников заявил, что коронавирус еще не проявил себя

Москва, 12 мая. COVID-19 на самом деле еще не показал себя, все его особенности станут понятны позже, сейчас главное — выйти из этой ситуации, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Это еще не та болячка. Если мы изменили под нее мир, это не значит, что она того заслуживает», — подчеркнул он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Пандемия коронавирусной инфекции вскрыла еще одну, куда более заразную болезнь, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, СМИ и некоторые представители медицинского сообщества «очень сильно запугали» россиян коронавирусом.

В частности, он напомнил про сюжеты о «трупах на улицах» в западных странах, «могилах в парках» и «кричащих врачах». Все это способствовало преувеличению опасности вируса. При этом он резко осудил и так называемых «ковид-диссидентов», отрицающих существование коронавируса.

Другой крайностью он считает панику. По его мнению, она гораздо опаснее, чем COVID-19.

«Почему паникеров всегда расстреливали перед строем? <…> Потому что это заразно. Это куда опаснее, чем коронавирус или любой вирус. Паникер погубит куда больше жизней», — подчеркнул Мясников.

Причем, по словам эксперта, паникер не просто погубит свою и чужие жизни, но сделает это «позорно».

«Он будет бежать, он будет топтать детей, он будет выбрасывать бедных кошек, вдруг она переносит коронавирус», — отметил Мясников.

При этом, как напомнил врач, паникер никогда не слушает никакие объяснения, донести до него что-то невозможно. Сам Мясников, по его словам, пытается разбавлять панику, напомнив, что коронавирус — это не конец света.