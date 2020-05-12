Турция игнорирует призыв международного сообщества ради поддержки террористов ПНС Ливии

Турция занимается дестабилизацией ситуации в Северной Африке и Средиземноморье, а также игнорирует призыв со стороны международного сообщества. Представитель турецкого внешнеполитического ведомства попросту перевернул все с ног на голову, обвинив Францию, Грецию, Египет, ОАЭ и Кипр в якобы провоцировании «регионального хаоса и нестабильности». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Так, эксперт прокомментировал абсурдное заявление пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя, ответившего отказом на призыв глав дипломатии пяти государств, которые потребовали от Анкары прекратить пособничество террористическим группировкам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Стоит отметить, что турецкие власти вопреки оружейному эмбарго ООН по-прежнему поставляют для триполитанского режима Файеза Сарраджа в Триполи современную боевую технику, боеприпасы и вооружения, пополняют ряды бандформирований ПНС за счет наемников из сирийского Идлиба. Эта деятельность подрывает инициативы, принятые по итогам берлинской конференции по урегулированию внутриливийского кризиса.

По мнению собеседника ФАН, Турция ведет себя неподобающим образом, игнорируя совместное обращение «пятерки» стран, в которую входит Греция, Франция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кипр. Также он обратил внимание на молчание со стороны НАТО, никак не реагирующего на агрессию Анкары в Ливии, нарушения международного права и эмбарго ООН.

«В данном случае представитель турецкого МИД перевернул все с ног на голову, поскольку как раз именно Турция является субъектом хаоса, а те страны, которые делали это заявление, наоборот, пытались этот хаос со стороны Анкары остановить. Турция сейчас выступает в качестве дестабилизатора обстановки в данном макрорегионе. Самое интересное, что мы видим, как происходит прямое игнорирование Турцией призыва, в том числе и со стороны Франции, являющейся не только одной из ведущих стран Евросоюза, но и членом НАТО. Почему же руководство Североатлантического альянса и Брюссель молчат в такой ситуации. Ведь данная международная организация всегда позиционировала себя в качестве гаранта стабильности, а здесь уже вырисовывается некий раскол», — подчеркнул член экспертного совета «Офицеры России».

Кроме того, аналитик отметил резкую смену геополитического вектора турецких властей. Он добавил, что ранее президент Турции всегда пытался урегулировать все сложные вопросы и разногласия в политической плоскости. Однако, как считает доцент РЭУ имени Плеханова, в последнее время у Реджепа Тайипа Эрдогана наблюдается достаточно несвойственное для него поведение, словно его подменили. В заключение беседы политолог выразил надежду, что международное сообщество все же заставит Анкару отказаться от своих амбиций в Ливии и прекратить сотрудничество с террористами ПНС.

«Создается ощущение, будто бы подменили [Реджепа Тайипа] Эрдогана. Был нормальный лидер, который со всеми договаривался, а тут резко какой-то другой стал. Может быть там (в Турции — Прим. ФАН) уже не тот президент, который был? Не знаю, но действует он совсем не цивилизованно. Такое впечатление, что это уже не солидное государство и правительство, которое мы все уважали, а какие-то бандиты захватили власть и занимаются беспределом от лица всей страны. Как у нас говорят на Руси: «не ведают, что творят». Как будто бы у турков разум помутился. Будем надеяться, что здравый разум возобладает, и международное сообщество все равно поставит Турцию на место. При этом хотелось бы апеллировать к такой организации как НАТО, которая всегда смотрит на Россию как на угрозу, а с одним из членов альянса, вышедшим из-под контроля и творящим, что захочет, не может совладать. В данной ситуации вообще голоса НАТО не слышно», — резюмировал Перенджиев.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о непрекращающейся военной поддержке со стороны Турции, предоставляемой незаконным вооруженным формированиям, захватившим ливийскую столицу – Триполи – и терроризирующим народ североафриканского государства. Напомним, накануне пять стран указали на недопустимость вмешательства Анкары во внутренние дела Ливии и призвали отказаться от сотрудничества с боевиками Файеза Сарраджа.