Эксперты дали инструкцию, что делать, если в дом пытаются проникнуть воры

По сводной статистике МВД России за январь-март 2020 года число квартирных краж в стране сократилось на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но тем не менее каждая пятая кража и каждое десятое разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилище. Федеральное агентство новостей разъясняет, что делать, если в ваш дом проникли воры.

Согласно исследованию, которое предоставили ФАН аналитики компании «Delta системы безопасности», 62% респондентов из 1000 опрошенных сталкивались с квартирными кражами, а 9% опрошенных и вовсе находились дома в момент ограбления.

Первым делом, эксперты по безопасности рекомендуют закрыть входную дверь на дополнительные замки, если вы понимаете, что ее пытаются взломать. Лучше, если на двери будет внутренняя задвижка: она сможет предотвратить вторжение или хотя бы позволит выиграть дополнительное время.

Следующий шаг: необходимо позвонить на номер «112» — в службу вызова экстренных оперативных служб. Во время разговора с оператором надо четко объяснить причину вызова в такой последовательности: «Взлом квартиры на улице Ленина, дом 1, квартира, 1, нахожусь внутри, Иванов Иван Иванович». Если квартира оборудована системой сигнализации, то в таких случаях находящиеся в квартире жильцы сообщают о случившемся с помощью «тревожной кнопки».

«Если вы проживаете на первом этаже, постарайтесь покинуть квартиру через окно. В частных домах нередко бывает второй вход, используйте его», — рекомендует эксперт, руководитель компании, занимающейся системами безопасности Андрей Цыбаков.

Если покинуть квартиру не удастся, пробуйте отпугнуть преступников. Громко говорите, включайте музыку, двигайте мебель: дайте понять, что в доме много людей. Через дверь сложно отличить голоса реальных людей от голосов на записи, поэтому можно включить ролик, где говорят или ругаются мужчины.

После обращения в полицию позвоните друзьям, соседям, родственникам и позовите на помощь.

Если в доме есть ребенок, эксперты рекомендуют спрятать его в дальней комнате и укрыться с ним, по возможности забаррикадировать дверь.

Если злоумышленник уже попал в квартиру, запоминайте, как он выглядит, во что одет — эти данные помогут полиции. Тяните время, когда грабитель требует ценности, но не сопротивляйтесь и не спорьте.

Практикующий психолог Владислав Эльц объясняет, что в момент ограбления ваше поведение может быть непредсказуемо — в зависимости от того, как организм отреагирует на стресс. Он утверждает, что жертва любого правонарушения действует по трем инстинктивным сценариям: «замри», «беги», «бей». В первом случае человеческое тело захочет оцепенеть, замереть, окаменеть, притвориться мертвым. Вы можете потерять способность действовать в решающий момент. Второй вариант инстинктивного реагирования — бежать, спасаться.

Ужас и страх мобилизуют все тело, поднимается колоссальное количество энергии.

«Голова в такие моменты теряет управление над разумом, — предостерегает психолог. — Вы начнете непредсказуемо искать пути отступления, например, через окно, или даже начнете выбегать из квартиры, сшибая на пути все, включая уже испуганного от вашего стремительного движения грабителя. Такое поведение тоже может быть не в вашу пользу».

Третий вариант реакции «активирует» в вас агрессию и высвободит огромное количество энергии на защиту и нападение. В этом случае психолог рекомендует помнить об Уголовном Кодексе РФ.

«Не рекомендуется вступать с преступником в борьбу или пытаться его остановить самостоятельно, он может быть вооружен», — говорит Владислав Эльц.

Самое главное, что советуют эксперты: в момент нападения ответить на вопрос «сколько стоит моя жизнь?» и не рисковать из-за телевизора или бытовой техники.

В МВД России предлагают комплекс мер безопасности для предупреждения квартирных краж. Так, сотрудники правоохранительных органов советуют проверять, надежно ли закрываются входные двери подъезда и квартиры, освещается ли подъезд и лестничные клетки. Если опасаетесь воров, регулярно осматривайте входную дверь в квартиру на наличие воровских «проверок». Во время долгого отъезда попросите соседей вынимать корреспонденцию из почтового ящика. Переполненный ящик — сигнал для воров, объясняют в МВД.

Среди других «примет» в правоохранительных органах называют рекламные стикеры на двери и… кусочек печенья под ковриком у двери — если они останутся нетронутыми, мошенники понимают, что хозяев давно не было дома.

По данным МВД, чаще всего воры подбирают ключи, немного реже используют отмычки, еще реже проникают в квартиры через окна или балконы. Довольно распространенный способ — простое отжатие дверей или выбивание их кувалдой, если дверь открывается внутрь. Но самый простой и хитрый способ для мошенников — представиться полицейским, сантехником или соседями сверху.

Лучшей мерой профилактики в МВД называют установку охранной сигнализации и подключение квартиры на пульт вневедомственной охраны, надежные замки и двери, а главное — бдительность.