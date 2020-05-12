Отчет ФБК за 2019 год указывает на крупные финансовые махинации внутри фонда

Признанный иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал финансовый отчет за 2019 год. Тщательный анализ предоставленного документа показал ряд неточностей, которые могут говорить о наличии «черного бюджета» внутри структуры, за счет которого живут его сотрудники, а также о тайном заработке Алексея Навального и его ближайших подчиненных.

Согласно финотчету ФБК за 2019 год, организация смогла собрать 82,3 миллиона рублей. При этом было совершено почти 116 тысяч онлайн-переводов, средний размер пожертвования составил 712 рублей, а медианное — 500 рублей. Расходы фонда за год составили 63,5 миллиона рублей. Таким образом, на 2020 год на балансе структуры осталось 18,8 миллиона рублей.

Подробная информация на первый взгляд выглядит логично, но более пристальное изучение документа указывает на возможные финансовые махинации внутри НКО Навального, которые могут заинтересовать правоохранительные органы.

Разница в отчетах

Сравнительный анализ отчетов за три последних года выявил нестыковки в бюджетах на конец и начало следующего отчетного периода в размере 6,1 миллиона рублей. Так, согласно документам ФБК за 2017 год, организация смогла собрать 80 миллионов рублей, а израсходовала 56,3 миллиона рублей, оставив на балансе 23,7 миллиона рублей, которые перешли в следующий финансовый год.

В 2018-м фонд Навального, как указано в документах, работал в убыток: доход составил 58 миллионов рублей, а траты — 65,3 миллиона рублей. Таким образом, задолженность в ФБК составила 7,3 миллиона рублей. С учетом оставшейся с прошлого года суммы в 23,7 миллиона рублей в фонде на положительном балансе должны были сохраниться 16,4 миллиона рублей.

Тем не менее в ФБК заявили, что на начало 2019 года организация могла распоряжаться 22,5 миллиона рублей. Таким образом, разница составила 6,1 миллиона рублей.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что подобные неточности в структуре Навального можно объяснить существованием «белого» и «черного» бюджетов. Средства в последний поступают из биткоин-кошельков, сведения о которых в официальных документах организации не указываются, из-за чего и возникают неточности.

«Отчет для них — это как внешний инструмент для отвода глаз. Есть два бюджета, один «белый», другой «черный», и как раз «черный» формируется из биткоинов, которые приходят непонятно откуда. Безусловно, какую-то часть они переводят в «белый» бюджет, поэтому там и бывают такие вот странности», — объяснил Серуканов.

Действительно, при изучении финансового отчета за 2019 год замечено отсутствие упоминания поступлений крупных сумм средств на биткоин-кошельки Навального и его подчиненных, в то время как СМИ не раз отмечали подобный факт. Серуканов считает, что обналиченные биткоины блогер тратил на организацию дорогостоящих зарубежных поездок.

«Они идут в «черный нал», в ФБК обналичивают эти средства, жертвователи этих денег неизвестны, и потом тратят на себя, на отпуска и так далее. Потом мы видим эти роскошные путешествия, особенно у семьи Навального, или его роскошные модные «луки». Хотя «лук» у него, конечно, не особо», — заявил экс-юрист фонда.

Темные схемы финансирования штабов

Другая немаловажная вещь в отчете ФБК — отсутствие документации на тему поступлений средств в региональные штабы Навального. Штабы находятся непосредственно в подчинении Леонида Волкова, который, в свою очередь, является сотрудником фонда, а сам ФБК является головным офисом.

Серуканов подчеркнул, что выкладываемая Волковым отчетность по штабам не представляет информационной ценности и является, по сути, «пустышкой» для отвода глаз.

«Волков называет себя руководителем среднего предприятия, говорит, что у него работает много людей. А где отчет по их штабам? То, что выкладывает Волков, — это бирюльки просто, смешные картинки. Нормального финансового отчета они не предоставляют», — сообщил Серуканов.

Единственный документ, который был опубликован за время существования региональных штабов Навального, принадлежит петербургскому отделению, но и здесь экспертное сообщество нашло расхождения, на основе которых стало возможным утверждать, что штаб в Северной столице растратил порядка миллиона рублей пожертвований из собранных 1,1 миллиона рублей.

Как установили авторы Telegram-канала «Субъект», растрата могла произойти с дозволения Ольги Гусевой. Так, за апрель-май 2019 года штабом в Петербурге было потрачено 472 тысячи рублей якобы на организацию встреч и лекции для активистов. Собрания при этом проходили внутри штаба, поэтому траты на аренду не предусматривались. Кроме того, ответственность за эту графу расходов, а также коммунальные услуги, расходные материалы и зарплаты сотрудников лежит на Леониде Волкове, который заявлял о выделении дополнительных средств на работу штаба в Петербурге из бюджета федерального штаба.

Согласно отчету за июнь-август, штаб снова «потратил» средства на те нужды, которые обычно оплачиваются из бюджета головного штаба. Проведя анализ двух из четырех отчетов штаба в Петербурге, авторы «Субъекта» указали на возможное хищение организацией не менее 900 тысяч рублей.

Отсутствие официальных отчетов других региональных штабов также может говорить о сокрытии фактов финансовых махинаций штабами Алексея Навального. Проверить это возможно только при наличии отчетов, однако региональные структуры предпочитают их не обнародовать.

Левое юрлицо

Еще одной структурой, которая является частью ФБК, но тем не менее оформлена на стороннее юрлицо, является YouTube-канал «Навальный Live», где продюсером является Любовь Соболь. Серуканов подчеркнул, что в этом и других случаях фонд использует классическую «в плохом смысле» предпринимательскую схему, когда владелец оформляет несколько юридических лиц для запутывания налоговых органов.

Очевидно, что такая схема действует и в случае с YouTube-каналом «Навальный Live», поскольку он зарегистрирован на коммерческую структуру ООО «Медиа-лайв». Организация была учреждена в 2018 году Вячеславом Гимади, который номинально руководил штабом Навального в Петербурге. Изначально компания называлась «Левиафан-Медиа», а после сменила название на «Медиа-Лайв», а также руководителя — вместо Гимади пришла Соболь.

Мелкие неточности, большие вопросы

Кроме описанного выше, сомнение вызывает и ряд других фактов, представленных в финансовом отчете за 2019 год. Например, неубедительно выглядит графа с суммами, которые были потрачены на содержание офиса — в последнем квартале 2019 года расходы возросли почти в два раза. При этом, согласно отчету, площадь, которую занимают сотрудники ФБК, не увеличилась, поскольку арендная плата не изменилась. Также не совсем понятен резкий рост (в полмиллиона рублей) затрат на «прочие услуги и расходы», связанные с офисом.

Интересен также и резкий рост разовых пожертвований в августе 2019 года. Изменение показателя в положительную сторону отмечалось еще в июле, когда по сравнению с июнем доля разовых «донатов» в ФБК составляла 45% и приносила максимум три миллиона рублей. В августе столбик вырос до 69%, а сумма разовых пожертвований составила восемь миллионов рублей, что может говорить о крупных поступлениях, в том числе, возможно, и из зарубежья. Вполне вероятно, что единоразовые выплаты поступали в качестве оплаты за ряд летних незаконных акций протеста, организованных экс-кандидатами в Мосгордуму.

Очевидно, что к 2020 году блогеру удалось создать целую систему по отмыванию денег, взяв за образец отработанную другими схему по созданию «финансовых прокладок» в виде множества юридических лиц. Несмотря на предоставление ФБК официального отчета, множество несостыковок, на которые обратили внимание журналисты и экспертное сообщество, непрозрачное финансирование ставят под сомнение слова Навального о существовании фонда только за счет пожертвованных от россиян денег. Вполне вероятно, что профильным органам необходимо более пристально изучить отчет ФБК и проверить НКО на предмет наличия внутренних финансовых махинаций.