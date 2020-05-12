В офисе Зеленского назвали способные объединить Украину ценности

Киев, 12 мая. Свободолюбие и готовность защищать свою землю способны объединить украинцев. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк.

Чиновник подчеркнул, что Украину невозможно объединить на основе исторического прошлого, общих языка, религии, традиций и героев, так как страна слишком разнообразна.

«Да, поиск исторической правды и приход к общему знаменателю, безусловно, очень важен. Но в этот процесс всегда вмешивается политика, все эти вещи очень выгодно использовать для заработка политических «плюсиков», — отметил Костюк.

Он признал, что отношение к прошлому лишь разделяет украинцев и порождает ненужные конфликты. Чтобы объединить нацию, в офисе президента разрабатывают модель объединения на основе ценностей. Этот процесс, по его мнению, должен сопровождаться общественной дискуссией, экспертизой и аналитикой.

«Должны быть найдены и приняты большинством ответы на вопрос: «Какие качества и ценности делают нас украинцами, делают уникальными, отличая от других народов?» — резюмировал замглавы офиса президента Украины.

Ранее глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предложил США сотрудничество. Политик надеется на вовлечение американского посольства в программу реформирования страны, передает радио Sputnik.