Звезда Comedy Woman рассказала о первенце в семье

Москва, 12 мая. Участница шоу Comedy Woman Наталья Еприкян поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью. Звезда ТНТ сообщила, что в ее семье родился первенец.

Наталья Андреевна рассказала, что у ее родного брата родилась дочка.

«Сегодня очень важный день в моей жизни! Сегодня у моего родного брата родилась дочка! Наш первенец и наша принцесса!» — написала Еприкян.

Она отметила, что в этот же день родился ее настоящий друг — стилист Владимир Акопджанов. Ведущая пожелала, чтобы родившаяся девочка была такой же доброй, скромной и талантливой.

Подписчики звезды обрадовались пополнению в семье, отметив, что Еприкян и самой пора подумать о первенце. Однако 42-летняя шоувумен тщательно скрывает свою личную жизнь.

«Поздравляю! Теперь с тебя первенец», — написал maxim_lukoyanov.

Ранее бывшая участница Comedy Woman Екатерина Варнава в новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что единственная пластическая операция, на которую она решилась — это уменьшение груди. При этом она опровергла обвинения в том, что сделала несколько пластических операций. По ее словам, однажды она решилась «накачать губы», однако очень скоро «их выкачала, чтобы они вернулись в нормальное состояние».